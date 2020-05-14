Экономика

ТАССТАССКабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

ТАССвчера в 17:33

Главные новости к утру 14 мая

Коммерсантъ00:00

Кабмин выделил ₽23,4 млрд на поддержку российских авиакомпаний

РБКвчера в 18:16

Правительство выделило 23 млрд рублей на компенсацию убытков авиакомпаниям

Ведомостивчера в 17:56

Минтранс РФ: Субсидии авиакомпаниям для погашения расходов за февраль-июль будут выделять ежемесячно

Агентство Москва02:30

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Интерфаксвчера в 17:10

Кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний

РИА Новостивчера в 17:02
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Политика

Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации

Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
REGNUM 06:48
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Единоборства

Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова

Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
АиФ Дагестан 03:59
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы

Вести.Ru 06:23
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Происшествия

Суд смягчил приговор осужденному за убийство полицейского в Москве

Известия 04:28
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Политика

Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве.
RT на русском вчера в 15:56
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Общество

Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

Коммерсантъ 06:47
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Политика

Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом

Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
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Происшествия

В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар

РБК 07:36
Кино

Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере

Поцелуй с партнершей по съемочной площадке фильма «Лед-2» Марией Ароновой больше всего запомнился актеру Александру Петрову.
Вечерняя Москва вчера в 07:42
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Авто

Компания Nissan может закрыть доступный бренд Datsun

Автоновости дня 05:10
2
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
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Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
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Общество

В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
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Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
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Кино

Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News вчера в 06:28
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Общество

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году

Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
1,1K
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня 12 мая в 07:34
49
Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
571
Общество

Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая

Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая Самые зараженные города — Тула, Новомосковск и Алексин.
MySLO.ru 12 мая в 05:23
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
1,6K
Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
60
Происшествия

Курский «вор в законе» Панюшин задержан на Украине

Виктор Панюшин из Курска, который в криминальной среде известен как "Пан", имеет статусы "вора в законе" и "смотрящего" по Курской области, задержан в Украине.
Друг для друга (Курск) 05:33
Музыка

Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»

Сегодня зрители смогут увидеть онлайн-выступления музыкальных коллективов, которые должны были участвовать в главном песенном конкурсе в этом году.
Live24 12 мая в 07:50
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
1,2K
Технологии

Создатель Mafia не знал о разработке ремейка

Даниэль Вавра, создатель первой части Mafia, не знал о разработке ремейка, а также не принимал в нем участие.
NewInform 07:25
Общество

В США пилот оставил в небе призыв на русском языке

РИА Новости 06:32
Здоровье

В онкодиспансере Омска обнаружен коронавирус

В Омском онкологическом диспансере обнаружен случай заболевания коронавирусом.
РИА ОмскПресс 07:17
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