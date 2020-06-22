Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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НРА: господдержка поможет покрыть потери МСП от пандемии во II квартале

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Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

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Правительство выделит еще 23 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу

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Мишустин: правительство направит еще 23 миллиарда рублей для малого бизнеса

Вести.Ruвчера в 05:51

Правительство выделило более 23 млрд рублей на поддержку МСП

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Правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса

RT на русскомвчера в 10:24

Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

РИА Новостивчера в 04:54
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
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Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
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Названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Shraibikus News вчера в 15:42
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Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
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Финансы

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
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Общество

Умер артист балета Николай Фадеечев

Советский и российский артист балета, народный артист СССР Николай Фадеечев скончался на 88-м году жизни, сообщил в Facebook балетмейстер Валерий Лагунов.
Газета.Ru 06:54
Общество

Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло

В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации.
RT на русском 06:23
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Происшествия

«Аэрофлот» не выявил нарушений при перевозке получившей травмы собаки

Официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин заявил, что нарушений при перевозке клетки с собакой в Симферополь выявлено не было.
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Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
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Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

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Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Общество

У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
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Общество

Военные врачи ввели вакцину от коронавируса второй группе добровольцев

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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
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Политика

Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17

Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
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Экономика

Голикова считает маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, которые получают среднюю по стране заработную плату.
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Авто

Кроссовер Mercedes-AMG GLA появился в России

«Гражданские» модификации нового кроссовера Mercedes-Benz GLA пока не добрались до российских дилеров, однако приём заказов был открыт ещё в марте, зато в прайс-листе уже появились «заряженные» AMG-версии.
Тарантас Ньюс вчера в 12:30
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Происшествия

В центре Москвы задержали участников несогласованной акции

Известия вчера в 14:22
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Кино

Скончался режиссер Джоэл Шумахер

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Технологии

Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer

Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
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Политика

Путин не исключил участия в выборах на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин допускает, что будет баллотироваться на президентский пост снова, при условии внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ.
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Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

CT news 05:48
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Происшествия

Спасатели ищут детей на месте обрушения дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге обрушился пустовавший дом, спасатели ищут под обломками детей, которых незадолго до ЧП видели на нижнем этаже, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Вести.Ru 07:01
Политика

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг

РБК вчера в 19:16
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