Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

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