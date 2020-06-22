Экономика
Российская газетаКабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
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Общество
В Минкомсвязи рассказали о причинах разблокировки Telegram
«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — сказал Волин.
REGNUM 09:30
Политика
Обнародована вторая часть разговоров Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей телефонных разговоров, предположительно, украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в 2016 году, где они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
Газета.Ru 09:04
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Происшествия
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову
Российская газета 09:28
Политика
ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом
Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей для России
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова назвала величину МРОТ недостаточной, стратегической задачей для России является его повышение, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России 09:03
Общество
Южная Корея заявила о новой волне коронавируса
В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса.
Lenta.ru 07:18
Происшествия
Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:11
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Наука
Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей
Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
Evo-rus.com 01:12
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Общество
Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
Общество
ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Общество
В Тюменской области возобновят работу торговые центры
Торговые центры смогут возобновить работу в Тюменской области с 25 июня, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки, сообщил в понедельник журналистам глава региона Александр Моор.
РИА Новости 09:22
Единоборства
Тактаров прокомментировал поражение Волкова в UFC
View this post on Instagram наше # мате и наше самомнение A post shared by Oleg Taktarov Олег Тактаров (@ olegtaktarov_official) on Jun 20, 2020 at 10:59pm PDT Ранее ГЛАС сообщал о том, что Блейдс победил Волкова на UFC Vegas 3 единогласным решением судей.
ГЛАС.RU вчера в 08:00
Армия и оружие
Названо оптимальное направление удара США по России
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, оптимальным направлением для нанесения Соединенными Штатами удара по России является арктическое.
Военное дело 20 июня в 07:02
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
StarHit.ru вчера в 16:00
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
РИА Новости 03:30
Энергетика
Польша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 08:03
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Общество
В Новой Зеландии арестовали активы компании Винника
Веллингтон, 22 июня 2020, 13:18 — REGNUM В Новой Зеландии в рамках расследование дела находящегося во Франции гражданина России Александра Винника заморозили порядка $90 млн компании Canton Business Corporation.
REGNUM 06:18
Энергетика
Минэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель
Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель.
Известия 05:58
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Политика
В России нашли возможность достроить газопровод «Северный поток-2»
В России нашли возможность достроить газопровод «Северный поток-2». Об этом сообщает издание «Die Welt» в субботу 20 июня 2020 года.
Каскад 20 июня в 07:39