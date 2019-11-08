Транспорт

ИзвестияИзвестияНа поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов

На поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по мосту через Керченский пролив в Крым, продали 3,4 тыс. билетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального госпредприятия «Крымская железная дорога». Продажа билетов стартовала в пятницу, 8 ноября.
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В первый день на поезда в Крым продали около 4 тыс. билетов

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Каким был первый день продаж билетов на поезда в Крым

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За несколько первых часов работы кассы продали более половины билетов на поезда в Крым

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
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