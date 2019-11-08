Транспорт
ИзвестияНа поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов
На поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по мосту через Керченский пролив в Крым, продали 3,4 тыс. билетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального госпредприятия «Крымская железная дорога». Продажа билетов стартовала в пятницу, 8 ноября.
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