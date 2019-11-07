Транспорт
Город342Продажа билетов на поезда в Крым началась
Первые поезда в Крым пойдут в конце декабря, а билеты начали продавать уже сегодня, 8 ноября. Оператором перевозок выбрана компания Гранд Сервис Экспресс . Билеты можно приобрести на ее сайте или в железнодорожных кассах.
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Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Авто
Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3
В Германии на заводе в Цвиккау состоялся официальный старт серийного выпуска электромобиля Volkswagen ID.3. Стоит отметить, что на церемонии запуска в серию нового Volkswagen ID.3 присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель и гендиректор Volkswagen Group Герберт Дисс.
Somanyhorses 06 ноября в 03:57
Гаджеты
Складной смартфон Samsung W20 5G представят в ноябре
Инсайдер Мукул Шарма поделился свежим рекламным постером, посвященным новому смартфону Samsung W20 5G.
Rusargument 02:41
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Шоу-бизнес
Тарасов отреагировал на новость об избиении Бузовой
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев со стороны Тарасова.
Культуромания 14:36
Общество
Отец троих детей, сбежавший из Швеции в Россию, вернётся в Хабаровск
АиФ Хабаровск вчера в 00:49
Музыка
Британская группа Iron Maiden выступит летом в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:56
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Происшествия
В Калмыкии чиновники и БТИ похитили пять миллионов рублей
Министерство земельных и имущественных отношений Калмыкии и БТИ подозреваются в хищении 4,9 млн рублей, сообщает республиканская прокуратура.
ФедералПресс 06 ноября в 08:53
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Авто
«АвтоВАЗ» модернизировал сборочный конвейер Lada Granta
На «АвтоВАЗе» линию сборки LADA Granta назвали настоящей визитной карточкой предприятия, отметив впечатляющие компактность и эффективность производства, а также чистоту и особую техническую эстетику, которые роднят её с современными зарубежными и российскими автозаводами.
Автоновости дня вчера в 00:31
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Военная база сил США на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу, 8 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 15:02
Наука
Радиус протона оказался меньше, чем считалось
Измерение радиуса заряда протона на новом устройстве составило примерно 0,831 фемтометра.
Naked Science 06 ноября в 13:22
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Общество
Умер друг тигра Амура — козёл Тимур
В Приморье умер один из самых умилительных символов региона, козёл Тимур, который прославился далеко за пределами России благодаря своей удивительной дружбе с тигром Амуром.
Life.ru вчера в 20:15
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три малых ракетных корабля
В четверг замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ) заявил журналистам о планах военного ведомства заказать модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
Военное дело вчера в 01:39
Экономика
Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия
Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру 07:17
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 11:14
Космос
Индия поставила новую планетарную цель: Венера
«Главная цель состоит в том, чтобы составить карту венерианской поверхности и недр», - сказал Нигяр Шаджи, ученый ISRO, группе экспертов Venus во время встречи, состоявшейся на этой неделе в Колорадо.
ГЛАС.RU 11:05
Общество
Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.
РИА Новости 15:23
Хоккей
Беттмэн назвал Олимпиады невероятно разрушительными для сезона НХЛ
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что Олимпиады являются невероятно разрушительными для сезона лиги.
ProstoProSport 14:32
Спорт
Глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх
Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх будет принят до конца 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:34
Происшествия
В Чили загорелся университет во время протестов в Сантьяго
В ходе уличных протестов в чилийском Сантьяго загорелось здание Университета имени Педро де Вальдивии, передает телеканал 24 Horas.
REGNUM 18:54
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Общество
Пермскую квартиру кировского экс-губернатора Белых выставили на торги
Общественное телевидение России 14:38
Космос
Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3
Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.
Актуальные Новости 13:00