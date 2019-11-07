Первые поезда в Крым пойдут в конце декабря, а билеты начали продавать уже сегодня, 8 ноября. Оператором перевозок выбрана компания Гранд Сервис Экспресс . Билеты можно приобрести на ее сайте или в железнодорожных кассах.

Продажа билетов на поезда в Крым началась

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