Ранее сообщалось, что по состоянию на 15:00 мск было продано 2484 билета. «Новый Севастополь» сообщал, что за два часа с момента начала продаж в кассах было куплено 32 билета на поезда, которые будут ходить через Керченский пролив.

На поезда в Крым продано 3,4 тысячи билетов

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