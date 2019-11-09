За первые сутки продано уже более пяти тысяч билетов на поезда в Крым и обратно, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Наиболее популярным стал маршрут Москва — Симферополь.

Больше 5 тысяч билетов на первые поезда в Крым продано за сутки

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