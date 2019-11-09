Общество
РЕН ТВБольше 5 тысяч билетов на первые поезда в Крым продано за сутки
За первые сутки продано уже более пяти тысяч билетов на поезда в Крым и обратно, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Наиболее популярным стал маршрут Москва — Симферополь.
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Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Красноярском погибли два человека
RT на русском 15:09
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Единоборства
Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.
RT на русском 12:40
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Футбол
«Реал» разгромил «Эйбар» и вышел в лидеры Примеры
Мадридцы набрали 25 очков и возглавили турнирную таблицу Примеры. «Эйбар» опустился на 15-ю позицию, имея в активе 15 баллов.
ProstoProSport 14:25
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.
РИА Новости 07:24
Шоу-бизнес
Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
Дни24 10:38
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» начать с чистого листа
Отвечая на предложение России "начать отношения по транзиту с чистого листа", исполнительный директор "Нафтогаза" предложил "Газпрому" заключить контракт не с украинской компанией, а с обособленным от неё оператором.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
Происшествия
Более 300 человек эвакуировали из ТЦ «Смоленский пассаж» в Москве
Почти 350 человек эвакуировали из торгового центра "Смоленский пассаж" в центре Москвы после возгорания в одном из ресторанов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 14:15
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум.
ТАСС 07 ноября в 06:36
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Футбол
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 13:23
Происшествия
В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем
К подрыву российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году может быть причастен датский террорист Базил Хассан.
Газета.Ru вчера в 09:29
Политика
Две трети жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей ДНР и ЛНР хотела бы войти в состав России, причем 13,4% считают, что за республиками при этом должен быть закреплен особый статус.
Газета.Ru 15:22
Армия и оружие
Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая трансграничная операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена.
ТАСС вчера в 07:06
Футбол
Валерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»
Спорт-Экспресс 10:42
Футбол
Тедеско не боится, что ему запретят быть на скамейке в матчах РПЛ
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу.
РИА Новости 14:27
Авто
Фото обновленной Lada Vesta появились в Сети
В социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии серийной Lada Vesta, пережившей обновление.
SpeedMe вчера в 01:26
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Рак печени - крайне коварное и опасное заболевание, которое не проявляет себя, пока не станет поздно.
Уфимские Заметки 06:58
Происшествия
В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик
Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
РИА Новости 14:23
Политика
Союз журналистов Украины раскритиковал указ Зеленского о СМИ
Руководитель Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что указ президента страны Владимира Зеленского о безотлагательном рассмотрении в Верховной раде законопроекта об ужесточении требований к СМИ носит признаки «драконовских мер».
News.ru 14:20
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru вчера в 11:46
Общество
В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели 07:07