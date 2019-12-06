Экономика
9111.ruНа погашение ипотеки многодетных семей направят еще 6 млрд рублей
Правительство России выделит из бюджета еще 6 млрд рублей, которые будут направлены на погашение ипотечных долгов многодетных семей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает телеканал «Звезда».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд на погашение ипотеки многодетных семей
Известия06 декабря в 08:19
Правительство выделит еще 6 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой
Интерфакс06 декабря в 05:26
В Вологде многодетные семьи не могут получить законную материальную поддержку
Медиа-Центр 35media.ru05 декабря в 03:15
Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки
Российская газета06 декабря в 05:18
Кабмин выделит средства на погашение ипотеки семей с детьми и обсудит ряд законопроектов
ТАСС05 декабря в 16:04
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:07, Ашберн
Авто
Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Политика
В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского
Как минимум несколько сотен человек собирались у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на акцию "Стража на Банковой" (Банковая - улица, на которой расположено здание офиса).
Политика
Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии
Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Футбол
Валерий Карпин: «За первую часть сезона поставил бы твердую четверку»
За первую часть сезона поставил бы твердую четверку, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Футбол
Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G
Китайская компания Huawei презентовала смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G. Аппараты получили «дыру» в дисплее, сделанную под двойную селфи-камеру.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Общество
В Псковской области 31 декабря объявили выходным днем
В регионе 31 декабря объявлено выходным днем, сообщает пресс-служба правительства области.
Армия и оружие
Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Здоровье
Тулякам рассказали, какие фрукты нужно есть с семечками
Эксперты разобрались, какие фрукты и ягоды можно есть с семечками, а какие — не стоит.
Здоровье
Ещё один воронежский врач уехал в Липецк за миллионом
Михаил Сальников Напомним, "Губернаторский миллион" выплачивается врачам дефицитных специальностей, впервые трудоустраивающимся в Липецкой области.
Авто
Евросоюз введет новые правила для автопроизводителей
С начала 2020 года в Европе для автокомпаний вводятся новые экологические нормы, которые регламентируют уровень выбросов углекислого газа – не более 95 граммов.
Шоу-бизнес
Дикая кошка оставила глубокие раны на руке Тимати
Рэпер Тимати показал в Instagram фото, на котором запечатлены глубокие раны, которые оставила на его руке дикая кошка.
Космос
Ученые доказали существование Бога
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Футбол
Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»
Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
Общество
Сенцову не дали сказать речь на кинопремии в Берлине
Украинскому режиссёру Олегу Сенцову не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине.