Правительство России выделит из бюджета еще 6 млрд рублей, которые будут направлены на погашение ипотечных долгов многодетных семей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает телеканал «Звезда».

На погашение ипотеки многодетных семей направят еще 6 млрд рублей

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