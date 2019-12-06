Экономика

9111.ru9111.ruНа погашение ипотеки многодетных семей направят еще 6 млрд рублей

Правительство России выделит из бюджета еще 6 млрд рублей, которые будут направлены на погашение ипотечных долгов многодетных семей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает телеканал «Звезда».
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