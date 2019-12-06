Экономика
9111.ruНа погашение ипотеки многодетных семей направят еще 6 млрд рублей
Правительство России выделит из бюджета еще 6 млрд рублей, которые будут направлены на погашение ипотечных долгов многодетных семей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает телеканал «Звезда».
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Правительство выделит еще 6 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой
Интерфаксвчера в 05:26
Кабмин РФ обсудит выделение Минфину 6 млрд рублей для погашения ипотеки семьями с детьми
ПРАЙМ05 декабря в 16:15
Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки
Российская газетавчера в 05:18
Кабмин выделит средства на погашение ипотеки семей с детьми и обсудит ряд законопроектов
ТАСС05 декабря в 16:04
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:13, Ашберн
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