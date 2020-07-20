с чего всё началось

Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, сообщил РИА Новости в понедельник начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

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