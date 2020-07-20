Происшествия
РИА НовостиНа поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, сообщил РИА Новости в понедельник начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.
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с чего всё началось
При этом следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте уже начали доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства.ТАССвчера в 20:19
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По факту исчезновения самолета Ан-2, вылетевшего из поселка в Бурятии, начата проверка
Интерфакс - Россиявчера в 21:52
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Известия вчера в 14:23
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
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ТАСС вчера в 16:53
Политика
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Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
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Авто
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На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
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Космос
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Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
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Газета.Ru вчера в 09:20