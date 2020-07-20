с чего всё началось

Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека экипаж и четыре пассажира.

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

Политика В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз. 143

Происшествия Труп мужчины нашли на дне карьера по ул. Шалаева в Биробиджане Сегодня в 09.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация от сотрудников полиции о найденных мужских вещах на берегу карьера "Лесной" по улице Шалаева, сообщили ИА ЕАОМеdіа в МЧС ЕАО.

Здоровье Длительность жизни увеличивает потребление растительного белка В результате замены животных белков на растительные, люди могут получить реальную возможность продлить свою жизнь. 16

Общество Полиция сочла поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимым Министерство внутренних дел (МВД) предложило вдвое ослабить целевой показатель смертности в ДТП, так как считает поручение президента России Владимира Путина о снижении норматива невыполнимым. 6

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,6K

Футбол Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко Футболист показал оскорбительную футболку после поражения от "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России.

Наука Дикой природе помогла промышленность Полученные результаты в будущем могут помочь исследователям, занимающимся проблемами популяций животных в дикой природе.

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Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

Футбол Виллиан рассказал о ходе переговоров с «Челси» по новому контракту Нападающий "Челси" Виллиан рассказал о ходе переговоров с лондонским клубом по новому соглашению, передает De Sola.