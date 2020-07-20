Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека экипаж и четыре пассажира.
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При этом следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте уже начали доследственную проверку, сообщается на сайте
 ведомства.
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