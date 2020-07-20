Происшествия
РИА НовостиНа поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека экипаж и четыре пассажира.
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Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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Общество
В России изменятся правила выселения из аварийного жилья
В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов.
Известия 11:55
Происшествия
Труп мужчины нашли на дне карьера по ул. Шалаева в Биробиджане
Сегодня в 09.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация от сотрудников полиции о найденных мужских вещах на берегу карьера "Лесной" по улице Шалаева, сообщили ИА ЕАОМеdіа в МЧС ЕАО.
EAOmedia.ru 21:34
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
По мнению экс-судьи Игоря Федотова, в 29-ом туре РПЛ, в котором встречались футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА, главный судья допустил критическую ошибку.
CT news 10:21
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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Здоровье
Длительность жизни увеличивает потребление растительного белка
В результате замены животных белков на растительные, люди могут получить реальную возможность продлить свою жизнь.
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Общество
Полиция сочла поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимым
Министерство внутренних дел (МВД) предложило вдвое ослабить целевой показатель смертности в ДТП, так как считает поручение президента России Владимира Путина о снижении норматива невыполнимым.
Lenta.ru 21:20
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Деловое.ТВ 14:52
Футбол
Маурицио Сарри — о возможном увольнении: «Вы когда-нибудь видели пилота «Формулы-1», боявшегося скорости?»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отметил, что не беспокоится о своем возможном увольнении из клуба.
Матч ТВ 22:12
Интернет
Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10, случившуюся после обновления May 2020 Update.
UfacityNews.ru 16:58
Происшествия
В Бурятии в ДТП погиб депутат Народного Хурала
Байкал Медиа Консалтинг 21:43
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко
Футболист показал оскорбительную футболку после поражения от "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 16:41
Наука
Дикой природе помогла промышленность
Полученные результаты в будущем могут помочь исследователям, занимающимся проблемами популяций животных в дикой природе.
Rusargument 16:28
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В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Piter.tv вчера в 09:20
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:55
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили 04:17
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:12
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 10:59
Кино
Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Piter.tv 17 июля в 08:37
Интернет
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
ТАСС 20:46
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Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах.
BFM.ru 14:58
Футбол
Виллиан рассказал о ходе переговоров с «Челси» по новому контракту
Нападающий "Челси" Виллиан рассказал о ходе переговоров с лондонским клубом по новому соглашению, передает De Sola.
Газета.Ru вчера в 18:35
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства для защиты от коронавируса
Телеведущий Александр Мясников рассказал, какие препараты могут служить для профилактики коронавируса у групп с факторами риска до получения вакцины.
News.ru 21:31
Общество
Актриса Марина Макарова умерла от онкологического заболевания в 46 лет
В последние годы актриса страдала онкологическим заболеванием, уточнил худрук Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий.
Газета Культура 11:13
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Кино
Дисней определился с режиссерами продолжения саги о Соколином глазе
ИА Красная Весна 15:47