с чего всё началось

Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека экипаж и четыре пассажира.

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

Спорт 40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.

Здоровье Российским регионам предрекли рост заражений коронавирусом вслед за мегаполисами В России число заражений может пойти вверх в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19.

Здоровье Минздрав Колымы рассказал, почему умерла 7-я пациентка с коронавирусом Минздрав Магаданской области рассказал, почему скончалась 7-я пациентка с коронавирусом. Информация о ее смерти появилась 19 июля.

Общество Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота» Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье вывозным рейсом компании "Аэрофлот" из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в другие города РФ. 5

Происшествия Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку. 336

Футбол «Локомотив» завоевал серебряные медали российской премьер-лиги Московский "Локомотив" гарантировал себе серебряные медали российской премьер-лиги по футболу за тур до официального завершения сезона.

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,6K

Политика Bloomberg: элиты РФ получили вакцину от коронавируса еще в апреле У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи.

Космос Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры Как сообщает ToDay News Ufa, астрономы говорят о поведении сверхмассивной чёрной дыры в галактике 1ES 1927+654. 6

Здоровье Роспотребнадзор проведет исследование о коронавирусе у больных ВИЧ «Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространенности коронавирусной инфекции COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов и россиян с негативным ВИЧ-статусом»,— говорится в сообщении ведомства.

Экономика Россия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ "В 2019 году поступили для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд руб. (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.", — говорится в отчете Министерство допустило 66 нарушений и недостатков при исполнении бюджета. 6

Общество Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. 1

Здоровье Проходит акция по стерилизации и кастрации животных С 15 июля по 15 августа 2020 года в Богородицком межрайонном объединении ветеринарии проходит акция по стерилизации и кастрации животных со скидкой 50%.