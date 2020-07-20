Происшествия
РИА НовостиНа поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека экипаж и четыре пассажира.
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с чего всё началось
При этом следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте уже начали доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства.ТАССвчера в 20:19
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В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
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Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции «не под женщину»
Моя Москва.онлайн вчера в 12:15
Происшествия
Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян
РБК 18 июля в 18:43
Спорт
40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета 18 июля в 18:17
Политика
Канье Уэст разрыдался на первой встрече с избирателями
Российская газета вчера в 22:22
Здоровье
Российским регионам предрекли рост заражений коронавирусом вслед за мегаполисами
В России число заражений может пойти вверх в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19.
Lenta.ru вчера в 20:17
Здоровье
Минздрав Колымы рассказал, почему умерла 7-я пациентка с коронавирусом
Минздрав Магаданской области рассказал, почему скончалась 7-я пациентка с коронавирусом. Информация о ее смерти появилась 19 июля.
Весьма вчера в 23:34
Общество
Короля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде
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Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»
Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье вывозным рейсом компании "Аэрофлот" из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в другие города РФ.
ТАСС вчера в 22:29
Происшествия
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru вчера в 08:42
Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
Футбол
«Локомотив» завоевал серебряные медали российской премьер-лиги
Московский "Локомотив" гарантировал себе серебряные медали российской премьер-лиги по футболу за тур до официального завершения сезона.
Вести.Ru вчера в 16:29
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Lenta.ru вчера в 17:13
Происшествия
В Бурятии в ДТП погиб депутат Народного Хурала
Байкал Медиа Консалтинг вчера в 21:43
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Американский журнал The National Interest рассказал о главных особенностях современного танка Т-14 «Армата» российского производства и его преимуществами над американским M1 Abrams.
Территория новостей вчера в 06:52
Политика
Bloomberg: элиты РФ получили вакцину от коронавируса еще в апреле
У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи.
URA.Ru вчера в 23:51
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Космос
Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры
Как сообщает ToDay News Ufa, астрономы говорят о поведении сверхмассивной чёрной дыры в галактике 1ES 1927+654.
ToDay News Ufa вчера в 07:59
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Здоровье
Назван способ сжигания жира без вреда для здоровья
В интервью радио Sputnik Малек напомнил, что сушка тела — эффективный способ похудения, который позволяет «убрать» отложения жира.
ФАН вчера в 22:16
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Здоровье
Роспотребнадзор проведет исследование о коронавирусе у больных ВИЧ
«Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространенности коронавирусной инфекции COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов и россиян с негативным ВИЧ-статусом»,— говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ вчера в 21:09
Происшествия
В Новосибирске задержан экс-глава «Винапа» Олег Яровой
Олег Яровой был председателем совета директоров «Винапа», руководил заводом «Экран» «РАТМ-Холдинга».
РБК Новосибирск вчера в 23:51
Экономика
Россия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
"В 2019 году поступили для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд руб. (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.", — говорится в отчете Министерство допустило 66 нарушений и недостатков при исполнении бюджета.
Коммерсантъ вчера в 20:39
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru вчера в 05:07
Здоровье
Проходит акция по стерилизации и кастрации животных
С 15 июля по 15 августа 2020 года в Богородицком межрайонном объединении ветеринарии проходит акция по стерилизации и кастрации животных со скидкой 50%.
Знамя. Узловский район вчера в 07:28
Спорт
Легкоатлет Сергей Шубенков получил ответ на письмо к Путину
Правительство сообщило в ответном письме, что не собирается помогать спортсменам и предлагает им решать возникшую проблему самостоятельно Накануне барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков получил ответ на свое письмо к российскому правительству.
Толк 18 июля в 23:21