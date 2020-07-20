с чего всё началось

На поиск пропавшего в Бурятии Ан-2 вылетели два самолета и вертолет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский поисково-спасательный центр. По данным республиканского ГУ МЧС, самолет авиакомпании "Феникс", вылетевший в воскресенье вечером из населенного пункта Кырен, перестал выходить на связь.

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

Политика В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз. 143

Футбол Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко Футболист показал оскорбительную футболку после поражения от "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России.

Общество В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19 Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич. 290

Общество «Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") останавливает работу своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина.

Авто В Японии разработали стильный обвес для новой Toyota RAV4 Японское тюнинг-ателье Modellista разработало стильный обвес для новой Toyota RAV4 в топ-версии Prime.

Армия и оружие Ким Чен Ын на заседании с военными обсудил боеготовность армии КНДР Закрытую часть заседания посвятили вопросам боевой готовности вооружённых подразделений специального назначения с учётом ситуации на границе с Южной Кореей.

Интернет Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.

Политика Министр обороны Германии: Москва очень агрессивно отстаивает свои интересы В интервью Die Zeit 9-й министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что российские власти не считаются с правом других государств на самоопределение.

Кино Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм. 11

ЖКХ Северо-запад Южно-Сахалинска на сутки останется без воды Жителям северо-западной части Южно-Сахалинска напоминают о необходимости запастись водой на время действия ограничений в связи с подключением нового водопровода. 1

Футбол Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.

Происшествия Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. 61

Общество Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием в центр Урала, а также на юг Тюменской, север Томской и в Кемеровскую области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 1