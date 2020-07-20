Происшествия
Российская газетаНа поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
На поиск пропавшего в Бурятии Ан-2 вылетели два самолета и вертолет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский поисково-спасательный центр. По данным республиканского ГУ МЧС, самолет авиакомпании "Феникс", вылетевший в воскресенье вечером из населенного пункта Кырен, перестал выходить на связь.
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с чего всё началось
По данным республиканского ГУ МЧС, самолет авиакомпании "Феникс", вылетевший в воскресенье вечером из населенного пункта Кырен, перестал выходить на связь.Российская газета20:26
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