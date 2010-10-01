Авто
Тарантас НьюсРоссияне потратили на покупку новых автомобилей 1,8 трлн рублей
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», с января по сентябрь нынешнего года на покупку новых легковых автомобилей жители России потратили 1 трлн 819 млрд рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 819 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года.Автостатвчера в 00:01
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Малый бизнес приблизился к стагнации
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Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.
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Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.