По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 819 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года.

с чего всё началось

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», с января по сентябрь нынешнего года на покупку новых легковых автомобилей жители России потратили 1 трлн 819 млрд рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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