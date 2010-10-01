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Тарантас НьюсТарантас НьюсРоссияне потратили на покупку новых автомобилей 1,8 трлн рублей

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», с января по сентябрь нынешнего года на покупку новых легковых автомобилей жители России потратили 1 трлн 819 млрд рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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с чего всё началось

Россияне купили новых автомобилей на 1,8 трлн рублей

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 819 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года.
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