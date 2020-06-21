В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.

с чего всё началось

Как сообщает "Российская газета", специалисты аналитического агентства "Автостат" провели исследование, по результатам которого определили, на авто каких брендов предпочитают тратить деньги отечественные покупатели.

На покупку каких авто россияне тратят больше всего денег

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