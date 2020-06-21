Авто
Новые автомобилиНа покупку каких авто россияне тратят больше всего денег
Как сообщает "Российская газета", специалисты аналитического агентства "Автостат" провели исследование, по результатам которого определили, на авто каких брендов предпочитают тратить деньги отечественные покупатели.
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с чего всё началось
В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.Российская газетавчера в 04:32
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