Авто
Evo-rus.comНа покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег
На пятки южнокорейскому автопроизводителю наступает Toyota – 76,71 млрд руб. На третьем месте оказалась BMW – 59,62 млрд рублей.
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с чего всё началось
В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.Российская газета04:32
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Происшествия
Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке
Соседка жительницы Астрахани, которая убила гантелью 12-летнего сына и замуровала его тело в бетон, рассказала о ее семье в беседе с «Пятым каналом».
Lenta.ru 22:31
Культура
Концерт на Мамаевом кургане 24 июня посмотрит Александра Пахмутова
Московский Комсомолец 19 июня в 12:36
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Политика
В Нью-Йорке решили убрать памятник Теодору Рузвельту
Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решено демонтировать, пишет New York Times со ссылкой на заявление президента учреждения и городские власти.
РИА Новости 21:18
Авто
Volvo назвал причину ограничения скорости на автомобилях
Автоновости дня 07:50
Футбол
«Краснодар» и «Динамо» сыграют в июле
Матч клубов «Краснодар» и «Динамо» решением исполкома РФС перенесён на 19 июля.
Sportssmi.ru 07:45
Общество
Посольство РФ в Индонезии поможет семье погибшей на Бали россиянки
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в котором погибла Анастасия Тропицель.
Российская газета 22:42
Авто
Эксперты назвали 5 малоизвестных секретных кнопок автомобиля
Эксперты назвали 5 малоизвестных секретных клавиш автомобиля.
Дни24 13:49
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° 17:29
Энергетика
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 02:59
Общество
Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 03:59
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Общество
В Кузбассе зафиксировали максимальные за сутки 75 случаев коронавируса
Предыдущий максимальный показатель был отмечен 12 июня, тогда за сутки медики выявили 68 новых случаев инфицирования коронавирусом в регионе.
ТАСС 02:13
Общество
На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»
Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия 00:34
Футбол
«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграли вничью в матче АПЛ
Metaratings 16:18
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Наука
Назвали основной фактор прочности шипов крапивы и хобота комара
Крапива обладает длинными шипами, которые напоминают иголку шприца для инъекции.
ToDay News Ufa 01:25
Общество
Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии
Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:14
Политика
Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
Общество
Россияне смогут получить новую выплату 10 тыс.рублей от ПФР
С 1 июня единовременная выплата в сумме 10 тысяч рублей выплачивается россиянам на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Общественная служба новостей 13:18
Авто
Купе-кросс Mazda CX-4 по продажам в два раза обошел Mazda CX-5
Концерн Mazda предложил авторынку обновленный купе-образный паркетник Mazda CX-4 еще в конце 2019 минувшего года.
Pnzdrive 01:55
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Наука
Ингалятор для самостоятельного лечения COVID-19 создали в Британии
Группа учёных разработала ингалятор для самостоятельного лечения новой коронавирусной инфекции.
МедиаПоток вчера в 06:05
Культура
Звезда «Сватов» Федор Добронравов объяснил свой уход из театра
Российская газета 08:36
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
На следующей неделе у россиян будет четыре рабочих дня вместо пяти, поскольку 24 июня объявлено выходным днем из-за переноса на эту дату парада Победы.
Известия 18:54
Экономика
Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ
Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова.
РИА Новости 19 июня в 07:27
Здоровье
Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медработников
Глава Дагестана Владимир Васильев ко Дню медицинского работника подписал указ о награждении медиков республики, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусом.
Зори Табасарана 12:34
Политика
ЛДПР выдвинула кандидата на выборы губернатора Приангарья
Врио губернатора области Игорь Кобзев, о поддержке которого заявила «Единая Россия», и мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев, который подал в избирком документы не заручаясь поддержкой ни одной из партий.
ФедералПресс 22:39
Экономика
Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы
Ранее 19 июня в Сбербанке сообщили о вводе комиссии в 1% для переводов, осуществляемых через банкоматы.
РБК 19 июня в 08:33