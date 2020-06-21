Авто

Evo-rus.comEvo-rus.comНа покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

На пятки южнокорейскому автопроизводителю наступает Toyota – 76,71 млрд руб. На третьем месте оказалась BMW – 59,62 млрд рублей.
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с чего всё началось

На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.
Российская газета04:32

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На покупку каких авто жители России тратят больше всего денег

SpeedMe23:09

На покупку каких машин россияне тратят больше всего денег

Тарантас Ньюс10:27

На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

Российская газета04:32

На покупку каких авто россияне тратят больше всего денег

Car.ru10:07

На какие автомобили россияне потратили больше всего денег в кризис?

ГЛАС.RU09:41

Названы автомобили, на которые россияне тратят больше всего денег

Экономика сегодня08:18

Названы автомобили, на покупку которых в России тратится больше всего денег

RuNews24.ru10:09
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Происшествия

Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке

Соседка жительницы Астрахани, которая убила гантелью 12-летнего сына и замуровала его тело в бетон, рассказала о ее семье в беседе с «Пятым каналом».
Lenta.ru 22:31
4
Культура

Концерт на Мамаевом кургане 24 июня посмотрит Александра Пахмутова

Московский Комсомолец 19 июня в 12:36
77
Политика

Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
2
Политика

В Нью-Йорке решили убрать памятник Теодору Рузвельту

Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решено демонтировать, пишет New York Times со ссылкой на заявление президента учреждения и городские власти.
РИА Новости 21:18
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Авто

Volvo назвал причину ограничения скорости на автомобилях

Автоновости дня 07:50
85
Футбол

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в июле

Матч клубов «Краснодар» и «Динамо» решением исполкома РФС перенесён на 19 июля.
Sportssmi.ru 07:45
98
Общество

Посольство РФ в Индонезии поможет семье погибшей на Бали россиянки

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в котором погибла Анастасия Тропицель.
Российская газета 22:42
1,8K
Космос

Астронавт снял накрывшую Китай тень от солнечного затмения

News.ru 15:32
Авто

Эксперты назвали 5 малоизвестных секретных кнопок автомобиля

Эксперты назвали 5 малоизвестных секретных клавиш автомобиля.
Дни24 13:49
2
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини

Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° 17:29
Энергетика

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 02:59
297
Общество

Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 03:59
1,3K
Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
1,2K
Общество

В Кузбассе зафиксировали максимальные за сутки 75 случаев коронавируса

Предыдущий максимальный показатель был отмечен 12 июня, тогда за сутки медики выявили 68 новых случаев инфицирования коронавирусом в регионе.
ТАСС 02:13
404
Общество

На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»

Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия 00:34
722
Футбол

«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграли вничью в матче АПЛ

Metaratings 16:18
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
725
Наука

Назвали основной фактор прочности шипов крапивы и хобота комара

Крапива обладает длинными шипами, которые напоминают иголку шприца для инъекции.
ToDay News Ufa 01:25
34
Общество

Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии

Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:14
1
Политика

Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию

Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
55
Общество

Россияне смогут получить новую выплату 10 тыс.рублей от ПФР

С 1 июня единовременная выплата в сумме 10 тысяч рублей выплачивается россиянам на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Общественная служба новостей 13:18
151
Авто

Купе-кросс Mazda CX-4 по продажам в два раза обошел Mazda CX-5

Концерн Mazda предложил авторынку обновленный купе-образный паркетник Mazda CX-4 еще в конце 2019 минувшего года.
Pnzdrive 01:55
3
Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
124
Наука

Ингалятор для самостоятельного лечения COVID-19 создали в Британии

Группа учёных разработала ингалятор для самостоятельного лечения новой коронавирусной инфекции.
МедиаПоток вчера в 06:05
40
Культура

Звезда «Сватов» Федор Добронравов объяснил свой уход из театра

Российская газета 08:36
201
Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

На следующей неделе у россиян будет четыре рабочих дня вместо пяти, поскольку 24 июня объявлено выходным днем из-за переноса на эту дату парада Победы.
Известия 18:54
30
Экономика

Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ

Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова.
РИА Новости 19 июня в 07:27
5,6K
Здоровье

Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медработников

Глава Дагестана Владимир Васильев ко Дню медицинского работника подписал указ о награждении медиков республики, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусом.
Зори Табасарана 12:34
7
Политика

ЛДПР выдвинула кандидата на выборы губернатора Приангарья

Врио губернатора области Игорь Кобзев, о поддержке которого заявила «Единая Россия», и мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев, который подал в избирком документы не заручаясь поддержкой ни одной из партий.
ФедералПресс 22:39
27
Экономика

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

Ранее 19 июня в Сбербанке сообщили о вводе комиссии в 1% для переводов, осуществляемых через банкоматы.
РБК 19 июня в 08:33
4,2K
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