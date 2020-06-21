Авто

Car.ruCar.ruНа покупку каких авто россияне тратят больше всего денег

В условиях режима самоизоляции, многие автолюбители выбирают новые машины, ориентируясь в первую очередь не на дизайн и ТТХ, а на соотношение цены, а также оснащения. Эксперты решили разобраться, на приобретение каких авто больше всего тратятся российские жители.
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с чего всё началось

На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.
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На покупку каких авто жители России тратят больше всего денег

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Названы автомобили, на которые россияне тратят больше всего денег

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Названы автомобили, на покупку которых в России тратится больше всего денег

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На покупку каких машин россияне тратят больше всего денег

Тарантас Ньюс10:27

На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

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«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.
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Общество

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Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
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Комсомольская правда 19 июня в 13:48
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Появление в Ливии истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые в западных СМИ называются не иначе, как российскими боевыми самолетами, значительно улучшило положение сил Ливийской национальной армии.
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