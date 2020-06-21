Авто
Car.ruНа покупку каких авто россияне тратят больше всего денег
В условиях режима самоизоляции, многие автолюбители выбирают новые машины, ориентируясь в первую очередь не на дизайн и ТТХ, а на соотношение цены, а также оснащения. Эксперты решили разобраться, на приобретение каких авто больше всего тратятся российские жители.
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с чего всё началось
В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.Российская газетавчера в 04:32
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