Авто

SpeedMeSpeedMeНа покупку каких авто россияне тратят больше всего денег

Как отмечает «РГ», если раньше жители нашей страны больше ориентировались на дизайн и характеристики выбираемого автомобиля, то в 2020 году главным критерием выбора стало соотношение цена/оснащение.
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с чего всё началось

На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.
Российская газетавчера в 04:32

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На покупку каких авто россияне больше всего тратят денег

Новые автомобили02:00

На покупку каких авто россияне тратят больше всего денег

SpeedMeвчера в 23:09

Названы автомобили, на которые россияне тратят больше всего денег

Экономика сегоднявчера в 08:18

На покупку каких авто россияне тратят больше всего денег

Car.ruвчера в 10:07

На какие автомобили россияне потратили больше всего денег в кризис?

ГЛАС.RUвчера в 09:41

На покупку каких авто тратят больше всего денег россияне

Тарантас Ньюсвчера в 10:27

На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

Российская газетавчера в 04:32
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

РИА Новости 03:30
89
Происшествия

Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей

Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
1
Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов.
РИА Новости 06:34
87
Происшествия

Суд вынес приговор участникам организации «Сеть»

Вести.Ru 08:07
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ 05:38
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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
30
Политика

Более 10% американцев считают, что США воевали с Россией до 1945 года

Москва, 22 июня 2020, 12:57 — REGNUM Свыше 70% жителей США не знают, что 8 мая на Западе отмечают день капитуляции Германии во Второй мировой войне.
REGNUM 05:57
75
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
1,2K
Авто

Китайский производитель Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня 20 июня в 13:40
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Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
2,6K
Политика

Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости 05:13
4
Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
1,6K
Происшествия

Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль

РИА Новости вчера в 22:53
1,2K
Путешествия

Как изменится посещение курортов Краснодарского края с 21 июня

Режим карантина перестает действовать в Краснодарском крае с 21 июня.
Москва 24 20 июня в 17:01
22
Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 вчера в 12:41
4
Экономика

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27
6
Происшествия

Адвокат Соколова поставил под сомнение будущий приговор

Адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга "Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушения права на защиту", — пояснил адвокат Лукьянов.
REGNUM 07:37
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
55
Происшествия

Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол

Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:11
386
Общество

В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса

Чон Ын Гён отметила, что, как считают в подконтрольном ей ведомстве, вторая волна инфицирований началась со случайных очагов заражения, охвативших Сеул в мае этого года.
ТАСС 08:03
75
Финансы

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 07:42
1
Авто

В России стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7%

Новые автомобили в России продолжают дорожать: с начала года по середину июня их стоимость выросла в среднем на 3 – 7%, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня 01:28
11
Теннис

Теннисист Рублев сдал отрицательный тест на коронавирус

Ранее сообщалось, что финал выставочного турнира Adria Tour в Хорватии, в котором в воскресенье должны были сыграть Рублев и первая ракетка мира серб Новак Джокович, отменен после положительного теста на коронавирус у Димитрова.
РИА Новости 06:20
3
Общество

ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
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Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания 02:14
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Политика

Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос

"Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет", - говорится в публикации на сайте КМИС в понедельник.
РИА Новости 05:32
4
Общество

Визовые центры Великобритании в России возобновили работу

Британские визовые центры в РФ с 22 июня начинают выдачу паспортов, подача новых заявлений возможна с 29 июня.
ТАСС 08:13
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
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