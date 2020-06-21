Авто
SpeedMeНа покупку каких авто россияне тратят больше всего денег
Как отмечает «РГ», если раньше жители нашей страны больше ориентировались на дизайн и характеристики выбираемого автомобиля, то в 2020 году главным критерием выбора стало соотношение цена/оснащение.
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с чего всё началось
В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.Российская газетавчера в 04:32
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В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
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РИА Новости вчера в 21:18
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов.
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
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Москва, 22 июня 2020, 12:57 — REGNUM Свыше 70% жителей США не знают, что 8 мая на Западе отмечают день капитуляции Германии во Второй мировой войне.
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РИА Новости 05:13
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
РИА Новости вчера в 22:53
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Как изменится посещение курортов Краснодарского края с 21 июня
Режим карантина перестает действовать в Краснодарском крае с 21 июня.
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Адвокат Соколова поставил под сомнение будущий приговор
Адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга "Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушения права на защиту", — пояснил адвокат Лукьянов.
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Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
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Новые автомобили в России продолжают дорожать: с начала года по середину июня их стоимость выросла в среднем на 3 – 7%, пишет «Коммерсантъ».
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Ранее сообщалось, что финал выставочного турнира Adria Tour в Хорватии, в котором в воскресенье должны были сыграть Рублев и первая ракетка мира серб Новак Джокович, отменен после положительного теста на коронавирус у Димитрова.
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Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
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