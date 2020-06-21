В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.

с чего всё началось

Как отмечает «РГ», если раньше жители нашей страны больше ориентировались на дизайн и характеристики выбираемого автомобиля, то в 2020 году главным критерием выбора стало соотношение цена/оснащение.

На покупку каких авто россияне тратят больше всего денег

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