Авто
SpeedMeНа покупку каких авто россияне тратят больше всего денег
Как отмечает «РГ», если раньше жители нашей страны больше ориентировались на дизайн и характеристики выбираемого автомобиля, то в 2020 году главным критерием выбора стало соотношение цена/оснащение.
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с чего всё началось
В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.Российская газетавчера в 04:32
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Общество
Гособвинение считает виновными фигурантов дела Серебренникова
Народные новости 04:29
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Кино
Фестиваль документального кино «Флаэртиана» перенесен на декабрь
Из-за пандемии коронавируса фестиваль документального кино «Флаэртиана» перенесен на декабрь.
ИА Текст (Пермь) 01:35
Происшествия
На Украине в Чернобыльской зоне вновь загорелся лес
Чернобыль, Украина, 22 июня 2020, 10:31 — REGNUM Пожарные локализовали возгорание площадью в три гектара на территории Лубянского лесничества в Чернобыльской зоне отчуждения.
REGNUM 03:31
Общество
39 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Татарстане
В Татарстане за сутки зафиксировали 39 новых случаев коронавируса.
Вести Татарстан 04:07
Политика
Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее
По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
Газета.Ru 03:04
Армия и оружие
Индия вернула Китаю пленных солдат
По сведениям, полученным от бывшего командующего армией генерала Виджая Кумара Сингха, в ответ на освобождение Китаем 10 индийских солдат и офицеров, взятых в плен в результате инцидента в долине Галван в Восточном Ладакхе, индийская сторона вернула пленных солдат китайской стороне, надеясь на нормализацию ситуации.
ИА Красная Весна вчера в 07:53
Общество
Дуров нацелил участников «Цифрового сопротивления» на Иран и Китай
Основатель Telegram Павел Дуров обратился к программистам и разработчикам, поддерживавшим работу мессенджера в условиях его блокировки в России.
Ведомости вчера в 20:46
Кино
Международный Каннский кинорынок открывается 22 июня в онлайн-формате
Кинорынок пройдет в онлайн-формате с 22 по 26 июня.
Киноафиша России 03:47
Армия и оружие
Труба для имитации атомных взрывов создается в России
Вечерний курьер 04:11
Здоровье
153 человека заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 21 июня в Ростовской области у 8534 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболевших — 203,2 на 100 тысяч населения.
Kursk.com вчера в 04:55
Экономика
«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине
Разные оценки президента РФ Владимира Путина содержатся в книге бывшего советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет, но общую оценку давать нельзя, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:43
Общество
В Гааге возобновляются слушания по делу о сбитом на Украине Boeing
22 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец вчера в 18:30
Политика
ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента
Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:15
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Единоборства
Тактаров прокомментировал поражение Волкова от Блейдса
Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом, намекнув, что россиянину необходимо сменить команду.
Чемпионат вчера в 02:47
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы
Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице.
Anews вчера в 07:14
Общество
Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне
Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
Политика
Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
Lenta.ru 02:10
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18