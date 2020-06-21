Авто

SpeedMeSpeedMeНа покупку каких авто россияне тратят больше всего денег

Как отмечает «РГ», если раньше жители нашей страны больше ориентировались на дизайн и характеристики выбираемого автомобиля, то в 2020 году главным критерием выбора стало соотношение цена/оснащение.
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с чего всё началось

На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.
Российская газетавчера в 04:32

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На покупку каких авто россияне тратят больше всего денег

Новые автомобили02:00

На покупку каких авто россияне тратят больше всего денег

SpeedMeвчера в 23:09

Названы автомобили, на которые россияне тратят больше всего денег

Экономика сегоднявчера в 08:18

На покупку каких авто россияне тратят больше всего денег

Car.ruвчера в 10:07

На какие автомобили россияне потратили больше всего денег в кризис?

ГЛАС.RUвчера в 09:41

На покупку каких авто тратят больше всего денег россияне

Тарантас Ньюсвчера в 10:27

На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

Российская газетавчера в 04:32
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Общество

Пушков назвал новые случаи коронавируса в Китае странными

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Twitter.
РИА Новости вчера в 17:37
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Общество

Россиянам рекомендовали отказаться от колбасы в окрошке

Роскачество рекомендовало россиянам, следящим за питанием, отказаться от докторской колбасы в окрошке, сообщается на сайте организации.
Газета.Ru 02:00
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Армия и оружие

Названо оптимальное направление удара США по России

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, оптимальным направлением для нанесения Соединенными Штатами удара по России является арктическое.
Военное дело 20 июня в 07:02
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Происшествия

Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Футбол

«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»

Чемпионат вчера в 17:55
Общество

В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России COVID-19 подтвердился у 7600 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:51
5
Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
215
Происшествия

В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней

Неизвестный в Саратове поджег дверь в квартиру, где в тот момент находились двухлетняя девочка с няней, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
РИА Новости 03:32
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Общество

Михаила Ефремова вырежут из сериала про вампиров

Rambler News Service вчера в 14:06
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
238
Шоу-бизнес

Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца

Сын актера Михаила Боярского Сергей объяснил «изможденный» вид отца, вызвавший беспокойство среди поклонников артиста.
ФАН вчера в 19:52
Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
184
Происшествия

В результате взрыва на автозаправке в Крыму пострадали четверо

На автозаправочной станции в Крыму произошел взрыв газовоздушной смеси в автомобиле, в результате пострадали четверо.
Lenta.ru 03:03
6
Армия и оружие

Молодое пополнение армейского корпуса ЧФ прошло «обкатку» танками

Вести.Севастополь 02:43
1
Кино

Телеканал Sky Cinema выступил против расизма в США

Следующий шаг сделал популярный в США телеканал Sky Cinema, сообщает издание Independent.
Телепрограмма вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо 20 июня в 08:55
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Политика

Володин ответил критикам поправок к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
357
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

Вести.Ru вчера в 10:24
4
Армия и оружие

За сутки ВСУ 10 раз нарушили перемирие в ДНР

Новостной фронт 02:33
3
Здоровье

Нижегородцев бесплатно проверят на антитела к коронавирусу

«В настоящее время в управление поступило более 1,2 тысячи анкет от нижегородцев», — говорится в сообщении.
Ньюс-НН 03:14
Музыка

«Маленькая»: как экс-солистка Little Big стала жертвой буллинга

Радио Комсомольская правда вчера в 11:58
Авто

С 1 июля российских водителей ждет три нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ 20 июня в 00:13
58
Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
РИА Новости вчера в 15:57
85
Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет, сообщает аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review.
Lenta.ru 20 июня в 13:10
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Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»

Московский Комсомолец 20 июня в 12:24
23
Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
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