В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.

с чего всё началось

Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне. Так, лидером по объему выручки на российском авторынке остается Kia, которая за январь-апрель 2020-го "заработала" в нашей стране 76,7 млрд рублей (-20,4%).

На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

Армия и оружие Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.

Политика Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным. 22

Происшествия Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области. 245

Шоу-бизнес Наряд балерины Волочковой в храме шокировал прихожан Волочкова поделилась на своей странице в Instagram фотографией, которая подписала лаконично: «Как здорово, что теперь храмы открыты, молиться можно не только дома». 23

Общество Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. 622

Экономика России грозит новая пенсионная реформа Эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров в интервью СМИ заявил, что в 2024—2025 годах правительству РФ придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет невозможно будет обеспечить выплатами всех пенсионеров. 8

Политика В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором» За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором». 1,6K

Шоу-бизнес Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов. 78

Футбол Николич прокомментировал свою первую победу в «Локомотиве» Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции прокомментировал первую победу во главе московской команды.

Происшествия Активиста Петра Верзилова задержали в Москве Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня. 271

Единоборства Чемпион UFC Джонс принял вызов Майка Тайсона Чемпион UFC Джон Джонс ответил на вызов легендарного боксера Майка Тайсона. Боец согласился выйти против него в октагон. 1

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 615

Футбол РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса. 8