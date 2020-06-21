Авто
Российская газетаНа покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег
Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне. Так, лидером по объему выручки на российском авторынке остается Kia, которая за январь-апрель 2020-го "заработала" в нашей стране 76,7 млрд рублей (-20,4%).
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с чего всё началось
В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.Российская газета04:32
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Армия и оружие
Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия
Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру 11:45
Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 19 июня в 16:38
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Шоу-бизнес
Наряд балерины Волочковой в храме шокировал прихожан
Волочкова поделилась на своей странице в Instagram фотографией, которая подписала лаконично: «Как здорово, что теперь храмы открыты, молиться можно не только дома».
Территория новостей 02:37
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 04:15
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости вчера в 03:23
Экономика
России грозит новая пенсионная реформа
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров в интервью СМИ заявил, что в 2024—2025 годах правительству РФ придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет невозможно будет обеспечить выплатами всех пенсионеров.
Свободная Пресса 12:52
Футбол
«Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в АПЛ
"Челси" одержал волевую победу над "Астон Виллой" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 13:21
Политика
В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Футбол
Николич прокомментировал свою первую победу в «Локомотиве»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции прокомментировал первую победу во главе московской команды.
Евро-футбол.ру 13:42
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Общество
В Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места
Гроза и сильнейший ливень снова внесли свои коррективы в дорожную обстановку на улицах Москвы.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Единоборства
Чемпион UFC Джонс принял вызов Майка Тайсона
Чемпион UFC Джон Джонс ответил на вызов легендарного боксера Майка Тайсона. Боец согласился выйти против него в октагон.
Pravda.Ru 09:39
Космос
Российский космонавт рассказал, как спит в невесомости на МКС
Областная газета 07:05
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
Музыка
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»
Lenta.ru 13:51
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Lenta.ru 08:08
Игры
10 причин полюбить или возненавидеть The Last of Us Part II
Чемпионат вчера в 05:20
Игры
В Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken
В сервисе цифровой дистрибуции Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken — Bandai Namco.
Ferra 12:39
Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
Общество
Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Футбол
Левандовски побил рекорд бундеслиги по голам за сезон среди легионеров
Форвард отличился на 24-й и 37-й минутах игры, забив 32-й и 33-й голы в текущем сезоне.
Советский спорт вчера в 13:31