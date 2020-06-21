Авто
Российская газетаНа покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег
Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне. Так, лидером по объему выручки на российском авторынке остается Kia, которая за январь-апрель 2020-го "заработала" в нашей стране 76,7 млрд рублей (-20,4%).
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с чего всё началось
В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.Российская газета04:32
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Футбол
«Ливерпуль» потерял очки в дерби с «Эвертоном»
«Ливерпуль» потерял очки в третий раз в сезоне. Красные после 30 туров имеют в активе 83 очка и продолжают уверенно лидировать в чемпионате.
Lenta.ru 15:52
Футбол
В ЦСКА ответили на слова Селюка, который обвинил Гончаренко в расизме
В московском ЦСКА ответили на слова агента Дмитрия Селюка, который обвинил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме.
Газета.Ru 16:28
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 10:04
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings вчера в 10:52
Футбол
«Локомотив» уволил ударившего журналиста на «РЖД-Арене» стюарда
Инцидент произошел перед матчем «Локомотив» — «Оренбург» в рамках 23-го тура РПЛ. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожников.
ФАН 11:16
Футбол
«Спартак» обыграл «Арсенал» в чемпионате России
Московский Комсомолец вчера в 11:35
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск 12:04
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ хорошо двигал мяч и доминировал, но нужно быть хладнокровнее»
У «Виллы» был шанс забить нам еще. Мы хорошо двигали мяч, доминировали, но нам нужно играть более хладнокровно.
Sports.ru 14:53
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
Футбол
Главный тренер «Динамо» не исключил, что с ЦСКА сыграет молодёжка
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков не исключил, что следующий матч РПЛ проведёт молодёжным составом.
Sport.ru 12:44
Футбол
Карпин отреагировал на перенос матча «Краснодара» и «Динамо»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома РФС отложить проведение матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» с 21 июня на 19 июля.
РБК 09:38
Авто
Китай запустил продажи аналога «Гелендвагена»
Китайский производитель BAIC объявил о начале продаж своего нового автомобиля Beijing BJ80.
NewInform вчера в 00:19
Политика
В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
RT на русском 08:49
Игры
Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 19 июня в 06:02
Футбол
«Интер» не собирается расставаться с Мартинесом
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Лаутаро Мартинесом, на которого претендует «Барселона».
Матч ТВ 16:35
Теннис
Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов
У одного из участников турнира — болгарского теннисиста Григора Димитрова был выявлен коронавирус.
Вести.Ru 14:53
Футбол
Главная победа российской сборной. УЕФА вспомнил матч с Голландией
21 июня 2008 года сборная России одержала историческую победу в четвертьфинале чемпионата Европы.
Спорт-Экспресс 02:45
Футбол
«Аталанта» крупно обыграла «Сассуоло»
В матче 25 тура бергамаски обыграли "Сассуоло" с крупным счетом 4:1. Еще до перерыва "Аталанта" отправила в ворота гостей три мяча.
Вести.Ru 15:48
Общество
Беглов рассказал об отмене ограничений в Петербурге
Беглов заявил, что город работает с Роспотребнадзором и над снятием других ограничений.
Neva.Today 08:19
Киберспорт
Virtus.pro уступила FlyToMoon на Beyond Epic
Cyber.sports.ru 15:17
Футбол
«Заря» обыграла «Десну» и догнала по очкам киевское «Динамо»
Bookmaker-ratings.ru 14:28
Футбол
Асхабадзе: «Все новички „Факела“ пришли на оклады, как в своих прежних клубах, некоторые даже пошли на понижение»
Фонд оплаты труда футболистов не отличается от зимнего периода, здесь простая арифметика: девять игроков покинули клуб, пополнили команду пока шестеро, все новички пришли на такие же оклады, которые были у них на прежних местах работы, некоторые даже пошли на понижение по ряду причин, не желая продлевать трудовые отношения в предыдущих клубах.
Sport24.ru 11:25
Происшествия
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Утечка топлива из емкости произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
Известия 16:20
Киберспорт
Mount & Blade II: Bannerlord получила 78 патчей и вышла в Epic Games store
С момента релиза, студия TaleWorlds выпустила 78 патчей и обновлений, которые устранили более 200 ошибок, приводивших к вылетам игры.
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Игры
Бывший сотрудник Rockstar: «GTA VI еще просто не готова»
Бывший сотрудник Rockstar Games Дарион Лёвенштайн объяснил, почему студия анонсировала ремастер GTA V для PlayStation 5 вместо шестой части серии.
CyberSport.ru вчера в 14:35