В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.

с чего всё началось

Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне. Так, лидером по объему выручки на российском авторынке остается Kia, которая за январь-апрель 2020-го "заработала" в нашей стране 76,7 млрд рублей (-20,4%).

На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

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