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Тарантас НьюсТарантас НьюсНа покупку каких машин россияне тратят больше всего денег

Специалисты «Российской газеты» рассказали о том, на покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег. В условиях падения доходов, многие автолюбители начали покупать машины не из-за дизайна или технических характеристик, а исходя из соотношения цены и оснащения.
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с чего всё началось

На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.
Российская газета04:32

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На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

Российская газета04:32

На покупку каких машин россияне тратят больше всего денег

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Названы автомобили, на покупку которых в России тратится больше всего денег

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На покупку каких авто россияне тратят больше всего денег

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Названы автомобили, на которые россияне тратят больше всего денег

32CARS.ru12:31
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Apple может переименовать iOS — в iPhone OS, а iPhone в Apple Phone

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В новой картине от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»

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Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
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Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.
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