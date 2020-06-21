Авто
Тарантас НьюсНа покупку каких машин россияне тратят больше всего денег
Специалисты «Российской газеты» рассказали о том, на покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег. В условиях падения доходов, многие автолюбители начали покупать машины не из-за дизайна или технических характеристик, а исходя из соотношения цены и оснащения.
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с чего всё началось
В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.Российская газета04:32
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