В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.

с чего всё началось

Специалисты «Российской газеты» рассказали о том, на покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег. В условиях падения доходов, многие автолюбители начали покупать машины не из-за дизайна или технических характеристик, а исходя из соотношения цены и оснащения.

На покупку каких машин россияне тратят больше всего денег

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