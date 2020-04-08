с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время регионам выделят 10 млрд руб. на дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса COVID-19. По его словам, с апреля на три месяца будет установлена ежемесячная выплата врачам от 25 тыс. до 80 тыс. руб.

Авто В Туле китайский автоконцерн возобновил производство автомобилей Завод китайской компании Haval ("дочка" автоконцерна Great Wall Motors) в Туле возобновил производство автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе автопроизводителя.

Общество Минпросвещения разрешило регионам вернуть школы к очному обучению Российские школы могут возвращаться к работе в штатном режиме исходя из эпидемиологической ситуации в регионах и с соблюдением санитарных требований, местные власти сами должны принять решение на этот счет, заявили в Минпросвещения.

Происшествия Родители бросили грудничка посреди сквера в Саратове Малыш лежал на земле недалеко от аллеи, его родителей пока так и не нашли, сообщили в региональном управлении СКР.

Общество В правительстве Британии рассказали о здоровье Бориса Джонсона Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его пресс-службу.

Общество Путин в третий раз обратился к россиянам Владимир Путин на совещании с главами регионов обратился к россиянам и рассказал об изменениях в стране.

Политика Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Шоу-бизнес Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.

Баскетбол Баскетболист «Фенербахче»: одноклубники привезли коронавирус из Москвы Баскетболисты "Фенербахче", по-видимому, заразились коронавирусом после выезда на матч регулярного чемпионата Евролиги против подмосковных "Химок", заявил греческий защитник турецкого клуба Костас Слукас.

Общество Собянин считает, что нельзя приостанавливать строительство в Москве В столице нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья и крупных проектов благоустройства во время карантина, написал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Здоровье В Ивановской области, возможно, улучшается ситуация по коронавирусу По данным регионального штаба по борьбе с COVID-19 в Ивановской области на 8 апреля 2020 года, за последние сутки в регионе число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией осталось неизменным – 47 человек.

Технологии Sony представила новый геймпад для PlayStation 5 Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.

Общество Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020 Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Армия и оружие Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.