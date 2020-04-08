Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин поручил обеспечить спецвыплаты врачам

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время регионам выделят 10 млрд руб. на дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса COVID-19. По его словам, с апреля на три месяца будет установлена ежемесячная выплата врачам от 25 тыс. до 80 тыс. руб.
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с чего всё началось
На совещании с руководителями регионов по борьбе с распространением коронавируса президент России Владимир Путин заявил
, что власти выделят ₽10 млрд на выплаты медикам из-за коронавируса за особые условия труда и повышенную нагрузку.
РБК09:11

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Путин поручил обеспечить спецвыплаты врачам

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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
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В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
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