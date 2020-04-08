Коронавирус
КоммерсантъПутин поручил обеспечить спецвыплаты врачам
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время регионам выделят 10 млрд руб. на дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса COVID-19. По его словам, с апреля на три месяца будет установлена ежемесячная выплата врачам от 25 тыс. до 80 тыс. руб.
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Путин и Куйвашев объявили о мегадоплатах врачам: считаем, сколько они заработают
Екатеринбург Онлайн11:18
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Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
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Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
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Общество
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Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
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Армия и оружие
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Общество
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Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Наука
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Что касается наружного слоя медицинских масок, то на нем SARS-CoV-2 мог жить до семи дней, а на внутреннем слое оставался активным в течение четырех суток.