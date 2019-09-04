Финансы
Экономика и жизньНа покупку валюты в сентябре Минфин направит 187,1 млрд рублей
С 6 сентября по 4 октября 2019 г. Министерство финансов РФ намерено направить на покупку иностранный валюты 187,1 млрд руб. Ежедневный объём покупки валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд руб. Месяцем ранее на эти цели ведомство направило 246,2 млрд руб. (11,2 млрд руб. ежедневно).
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