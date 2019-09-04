Финансы
Экономика и жизньНа покупку валюты в сентябре Минфин направит 187,1 млрд рублей
С 6 сентября по 4 октября 2019 г. Министерство финансов РФ намерено направить на покупку иностранный валюты 187,1 млрд руб. Ежедневный объём покупки валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд руб. Месяцем ранее на эти цели ведомство направило 246,2 млрд руб. (11,2 млрд руб. ежедневно).
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:07, Вашингтон
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Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
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Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
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Сборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией
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ТАСС 09:56
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В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
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