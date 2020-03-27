Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНа польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину. На польской части пунктов пропуска Дорогуськ-Ягодын и Корчова-Краковец столпились тысячи людей в ожидании автобусов.
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На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

Газета.Ru03:23

Опубликовано видео километровых очередей на границе Украины с Польшей

РИА Новости02:32

Тысячи украинцев штурмуют границу после ее закрытия

РЕН ТВвчера в 22:03

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русскомвчера в 21:15

Украинцы штурмуют границу перед ее закрытием

Московский Комсомолецвчера в 20:57

Тысячи рвущихся домой «заробитчан» создали коллапс на границе Польши и Украины

ФАНвчера в 10:41

Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием

Lenta.ruвчера в 10:21
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Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Общество

Метро в Ухане частично возобновило работу

В Ухане, откуда началось распространение коронавируса, снова запустили метро.
Телеканал 360° 01:42
Транспорт

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы из-за коронавируса

По всей стране сотрудники Госавтоинспекции переходят на особый режим работы из-за коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург 26 марта в 06:49
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Врачам старше 65 лет сохранят льготный проезд в Москве

Москва сохранит льготный проезд на общественном транспорте для врачей старше 65 лет.
Газета.Ru 03:31
Общество

Число погибших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури заявил, что за последние стуки в Италии в результате заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 969 человек.
Журналистская правда вчера в 13:15
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Армия и оружие

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 03:43
Общество

Правительство расширило список закупаемых государством лекарств

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление расширяющее список заболеваний, лекарства от которых приобретаются за счет средств федерального бюджета.
Российская газета 03:22
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости вчера в 06:30
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 26 марта в 08:25
Авто

Сертифицирован УАЗ Пикап с «автоматом»

Вслед за Патриотом автоматической коробкой передач обзаведется и родственный УАЗ Пикап.
Авторевю 26 марта в 13:17
Футбол

Кьеллини обсудит с игроками вопрос снижения зарплаты

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини призвал игроков команды обсудить вопрос снижения заработной платы.
Soccer.ru вчера в 10:41
Технологии

В Minecraft воссоздали Землю в натуральную величину

В видеоигре Minecraft с помощью модов Terra 1 to 1 и Cubic Chunks воссоздали Землю в натуральную величину.
Актуальные Новости 25 марта в 13:12
Наука

Искусственный интеллект обнаружил лекарства от коронавируса

Искусственный интеллект смог обнаружить лекарства от коронавируса.
Evo-rus.com 03:15
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Российская газета 01:37
Экономика

Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии

Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК вчера в 12:18
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Происшествия

Из московской больницы в Коммунарке выписаны 70 человек

За сутки из медицинского центра в Коммунарке выписаны 70 человек. Такую цифру назвал в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.
Российская газета 03:36
Общество

Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство

В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.
РИА Новости 01:00
Единоборства

Шлеменко назвал предложенный гонорар за бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал сумму, которую ему предложили за поединок против Александра Емельяненко.
Газета.Ru 26 марта в 13:03
Происшествия

Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина

На домашнем лечении в Москве находятся около 100 человек.
РБК 26 марта в 21:13
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
Шоу-бизнес

Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым

РИА Новости вчера в 18:31
Экономика

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2".
Вести.Ru вчера в 14:46
Общество

Коронавирус заподозрили у саратовской биатлонистки Анастасии Халиуллиной

Регион 64 04:00
Общество

WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 20:39
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
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