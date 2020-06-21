Температура воздуха в городе Верхоянск, который считается одним из северных полюсов холода, достигла рекорда за всю историю наблюдений. 20 июня термометры в Верхоянске показали плюс 38 градусов по Цельсию, свидетельствуют данные портала «Погода и климат».

На полюсе холода в Верхоянске зафиксировали рекордную жару

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