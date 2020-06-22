Температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известного как северный полюс холода, прогрелась до +38°С, передает РИА "Новости" со ссылкой на начальника якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяну Маршалик.

На полюсе холода в Якутии температура воздуха прогрелась до +38°С

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