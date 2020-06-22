Общество
Газета.RuНа полюсе холода в Якутии температура воздуха прогрелась до +38°С
Температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известного как северный полюс холода, прогрелась до +38°С, передает РИА "Новости" со ссылкой на начальника якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяну Маршалик.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Происшествия
Российская блогерша-миллионник погибла в ДТП на Бали
Толк вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
StarHit.ru вчера в 16:00
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Игры
В Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken
Ferra вчера в 12:39
Футбол
«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»
Чемпионат вчера в 17:55
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Единоборства
Волков прокомментировал поражение от Блейдса
Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru вчера в 01:38
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах страны
В Пермском и Алтайском краях, Челябинской, Новосибирской, Томской, Свердловской и Омской ожидаются заморозки, в ночное время суток температура воздуха опустится до -2 — -5°C, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Rambler News Service 20 июня в 10:16
Политика
Порошенко назвал Украину одной из самых проамериканских стран
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является одной из самых проамериканских стран мира.
Украина.ру 00:19
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края начались обыски
В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
Известия 02:10
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС вчера в 10:47
Происшествия
Семеро школьников утонули в попытке спасти своего друга в Китае
Семь детей погибли, спасая своего друга. Власти Китая сообщили об инциденте на плотине реки Фуцзян.
NewInform 02:18
Политика
Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке
Президент России Владимир Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке.
Известия 02:56
Происшествия
Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5
Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
РЕН ТВ вчера в 13:51
Общество
В Роскачестве рассказали, как похудеть на окрошке
Традиционный русский летний суп - окрошка - далеко не всем подходит. Он также может быть слишком калорийным, предупреждают в Роскачестве.
Российская газета 01:23
Общество
Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда
Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
ТВ Центр вчера в 04:52
Общество
ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Общество
Еще 1 114 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов.
ТАСС 02:21
Происшествия
На улице Рубинштейна полиция провела ночной рейд
В Центральном районе Петербурга сегодня ночью полиция решила провести рейд.
Neva.Today 02:30
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 20 июня в 10:00
Экономика
Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть
Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:07
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах
RT на русском вчера в 17:04
Экономика
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27