Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин предложил выделить 23 миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил направить более 23 млрд рублей авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса, пишет РИА "Новости". Перед совещанием с правительством Путин озвучил меры, направленные на поддержку экономики в условиях коронавируса.
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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
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Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.
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Павел Погребняк сделал 143 (!) повторения в челендже от @ Cristiano pic.twitter.com / AF1KR2yTWP — ФК Урал (@ FCURAL) April 16, 2020 За свою карьеру 35-летний Роналду провел 836 матчей, в которых забил 626 голов.
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В Свердловской области был зафиксирован рост активности клещей.
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Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
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С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
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Общество

Британия вошла в число стран с числом случаев COVID-19 более 100 тысяч

Лондон, 16 апреля 2020, 17:18 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 103 093, сообщили 16 апреля в британском минздраве.
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В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
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Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером

Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.
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В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус

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Обмен пленными между ДНР и Украиной завершён

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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
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Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
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В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
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