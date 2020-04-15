Президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил направить более 23 млрд рублей авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса, пишет РИА "Новости". Перед совещанием с правительством Путин озвучил меры, направленные на поддержку экономики в условиях коронавируса.

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