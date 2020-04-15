Экономика
Газета.RuПутин предложил выделить 23 миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил направить более 23 млрд рублей авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса, пишет РИА "Новости". Перед совещанием с правительством Путин озвучил меры, направленные на поддержку экономики в условиях коронавируса.
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Путин предложил выделить 200 млрд рублей в бюджеты регионов
Национальная служба новостейвчера в 09:29
Поддержка авиакомпаний в период коронавируса: Из бюджета выделят 23 миллиарда рублей
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В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
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