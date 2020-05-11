Общество

РБКРБКСайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Как сообщили РБК в пресс-службе компании «РТ Лабс» (дочернее предприятие «Ростелекома», оператор сайта госуслуг), «возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой». Сайт не выдержал обращений россиян за материальной помощью.
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с чего всё началось

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса. У сайта не работает веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств.
РБК12:27

Подробнее о событии

Сбой на портале Госуслуг был вызван нагрузочным тестированием

Эхо Москвы21:06

Сайт госуслуг обрушился после обращения Путина и обещания новых выплат на детей

Lenta.ru12:51

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

РИА Новости14:10

Портал госуслуг после тестирования нагрузок работает в штатном режиме

ТАСС13:56

Дочка «Ростелекома» назвала причину сбоя на Госуслугах

РБК15:38

В работе сайта госуслуг могут быть неполадки из-за возросшей нагрузки

Коммерсантъ12:49

Россияне обрушили сайт госуслуг после обращения Путина

URA.Ru12:23
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Общество

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей

Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета 13:04
Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
5,2K
Общество

В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности

Дата прекращения самоизоляции не объявлена Режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 будет действовать в Нижегородской области "до отмены", а не до определенной даты.
Коммерсантъ Нижний Новгород 16:30
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
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Политика

Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
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Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
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Общество

Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии

Американская компания Tesla возобновляет работу на заводе в американском Фримонте вопреки указаниям властей округа Аламида не восстанавливать производство на фоне ограничений, введенных из-за коронавируса, Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:19
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Авто

АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 00:47
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Политика

Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней

Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
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Политика

Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений

Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:36
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Единоборства

Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249

В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU 09 мая в 22:33
Футбол

Гиггз вспомнил о любимчиках Алекса Фергюсона в «МЮ»

Валлиец Райан Гиггз, в течение 24 сезонов защищавший цвета «Манчестер Юнайтед», вспомнил, что сэр Алекс Фергюсон время от времени в воспитательных целях кричал на всех футболистов своей команды, в том числе и на главных ее звезд.
ProstoProSport 03:45
Здоровье

Режим самоизоляции продлили до 25 мая в Забайкалье

Власти Забайкальского края приняли решение продлить режим самоизоляции и другие ограничения в связи с пандемией коронавируса до 25 мая, сообщили 11 мая «МК в Чите» в оперативном штабе региона.
Московский Комсомолец Чита 06:46
15
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки и завершил нерабочие дни. Главное

Период нерабочих дней завершен, но это не означает окончания борьбы с эпидемией.
РБК 11:30
1
Политика

Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
357
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений

На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
Невские Новости 08 мая в 18:00
1K
Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости 20:04
112
Общество

Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется

В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
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Музыка

Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big

Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:15
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Авто

Новый купе-кроссовер Volkswagen впервые показали на фото

Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили 04:11
Общество

Сергей Цивилев сообщил, где в Кузбассе пока не снимаются ограничения

Начнут работу магазины одежды, обуви, электроники и прочие, которые находятся не в ТРЦ Изменения затронут все районы области, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости ковид-19.
Вести Кузбасс 08:36
37
Общество

Разработаны требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии

По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, решение о переносе ЕГЭ будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, пока дата остается прежней — 8 июня.
Финансовая газета вчера в 07:05
656
Общество

Терапевт рассказала о правилах использования защитных масок

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие медицинские маски защитят лучше других, передает телеканал "360".
Газета.Ru 23:04
19
Общество

В Приморье режим ограничений из-за эпидемии коронавируса сохраняется

За минувшие сутки, по информации главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, в крае выявлено еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего число заболевших достигло 955.
Коммерсантъ 21:55
35
Общество

Представитель ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович надеется, что страна вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней.
Свободная Пресса вчера в 11:58
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Происшествия

Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02
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Здоровье

В США у трех больных коронавирусом детей обнаружили новые симптомы

Острое воспаление гланд обнаружено у трех несовершеннолетних пациентов, госпитализированных в штате Коннектикут с подозрением на коронавирус, заявил губернатор штата Нед Ламонт, 11 мая на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.
ИА Красная Весна 20:20
Экономика

WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг

WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
Газета.Ru 07:28
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