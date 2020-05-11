Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса. У сайта не работает веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств.

с чего всё началось

Как сообщили РБК в пресс-службе компании «РТ Лабс» (дочернее предприятие «Ростелекома», оператор сайта госуслуг), «возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой». Сайт не выдержал обращений россиян за материальной помощью.

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Общество Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Общество В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности Дата прекращения самоизоляции не объявлена Режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 будет действовать в Нижегородской области "до отмены", а не до определенной даты. 7

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 225

Политика Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика. 128

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 593

Общество Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии Американская компания Tesla возобновляет работу на заводе в американском Фримонте вопреки указаниям властей округа Аламида не восстанавливать производство на фоне ограничений, введенных из-за коронавируса, Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 527

Политика Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам. 259

Политика Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин. 76

Единоборства Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249 В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.

Футбол Гиггз вспомнил о любимчиках Алекса Фергюсона в «МЮ» Валлиец Райан Гиггз, в течение 24 сезонов защищавший цвета «Манчестер Юнайтед», вспомнил, что сэр Алекс Фергюсон время от времени в воспитательных целях кричал на всех футболистов своей команды, в том числе и на главных ее звезд.

Здоровье Режим самоизоляции продлили до 25 мая в Забайкалье Власти Забайкальского края приняли решение продлить режим самоизоляции и другие ограничения в связи с пандемией коронавируса до 25 мая, сообщили 11 мая «МК в Чите» в оперативном штабе региона. 15

Политика Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. 357

Общество В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса. 1K

Общество Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи. 112

Общество Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции. 97

Авто Новый купе-кроссовер Volkswagen впервые показали на фото Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.

Общество Сергей Цивилев сообщил, где в Кузбассе пока не снимаются ограничения Начнут работу магазины одежды, обуви, электроники и прочие, которые находятся не в ТРЦ Изменения затронут все районы области, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости ковид-19. 37

Общество Разработаны требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, решение о переносе ЕГЭ будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, пока дата остается прежней — 8 июня. 656

Общество В Приморье режим ограничений из-за эпидемии коронавируса сохраняется За минувшие сутки, по информации главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, в крае выявлено еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего число заболевших достигло 955. 35

Здоровье В США у трех больных коронавирусом детей обнаружили новые симптомы Острое воспаление гланд обнаружено у трех несовершеннолетних пациентов, госпитализированных в штате Коннектикут с подозрением на коронавирус, заявил губернатор штата Нед Ламонт, 11 мая на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.