Другие же жалуются на проблемы с авторизацией. Между тем в компании «РТ Лабс», которая является оператором сайта госуслуг, предупредили, что в работе портала возможны кратковременные ограничения из-за «возросшей нагрузки».

На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина

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