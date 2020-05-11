Общество
НТВНа портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина
Другие же жалуются на проблемы с авторизацией. Между тем в компании «РТ Лабс», которая является оператором сайта госуслуг, предупредили, что в работе портала возможны кратковременные ограничения из-за «возросшей нагрузки».
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Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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РИА Новости 16:10
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РИА Новости 05:20
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Число российских военных, заразившихся коронавирусом, превысило полторы тысячи
Российские власти несмотря на эпидемию не стали отменять весенний призыв в армию.
Эхо Москвы 20:04
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
Политика
Американский генерал оправдал Белый дом
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Победа РФ 07:37
Здоровье
Врач назвала способ укрепления иммунитета в период коронавируса
Полноценный сон помогает укреплению иммунитета человека,- считает врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
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Virtus.pro вышла в плей-офф ESL One: Road to Rio по CS:GO
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Cyber.sports.ru вчера в 11:48
Общество
В Мурманской области с 12 мая отменяется режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Мурманской области отменят с 12 мая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на своей странице "ВКонтакте".
РЕН ТВ 12:38
Общество
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.
РИА Новости 18:02
Музыка
Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube
Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль вчера в 09:18
Здоровье
Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы
Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
РБК 20:00
Политика
Президент США рассказал, почему не носит медицинскую маску
Вашингтон, 12 мая 2020, 01:53 — REGNUM Соблюдение социальной дистанции с сотрудниками Белого дома является причиной того, что президент США Дональд Трамп игнорирует предписание о ношении медицинской маски на лице.
REGNUM 18:53
Общество
Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
BFM.ru 10:04
Шоу-бизнес
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В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни.
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Политика
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
Политика
«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого
Комсомольская правда 07:13
Происшествия
12-летнего велосипедиста сбил водитель Toyota Vista в Южно-Сахалинске
39-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vista, двигался в северном направлении по дворовому проезду, по улице Пограничной, в городе Южно-Сахалинске 08 мая 2020 года, в 17.45.
SakhalinMedia.ru 20:10
Футбол
Жена Песьякова: «Футболисты в нынешней ситуации на рабов не смахивают»
Ксения, жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, прокомментировала скандальную ситуацию с голкипером "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, который раскритиковал правительство РФ.Начну с того, что в принципе странно, что он об этом говорит — футболисты в сегодняшней ситуации на рабов не смахивают, грех жаловаться, как говорится.
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Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине
Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.
News.ru 11:36
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На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус
Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37
Общество
Врач объяснил причины повторных вспышек коронавируса в Китае
Ранее сообщалось, что в Китае зафиксированы новые заражения коронавирусом.
ИА Красная Весна 17:38
Шоу-бизнес
Орбакайте поделилась редким фото младшего сына
Певица пожаловалась, что не может увидеть Дэни в его день рождения. Сегодня младшему сыну Кристины Орбакайте, Денни, исполнилось 22 года.
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Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к россиянам по поводу пандемии коронавирусной инфекции объявил, что режим нерабочих дней, открытый 30 марта, окончен.
Чемпионат 09:12
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57