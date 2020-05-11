Общество

НТВНТВНа портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина

Другие же жалуются на проблемы с авторизацией. Между тем в компании «РТ Лабс», которая является оператором сайта госуслуг, предупредили, что в работе портала возможны кратковременные ограничения из-за «возросшей нагрузки».
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