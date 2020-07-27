Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.

На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Общество ЕСПЧ поставил под сомнение эффективность расследования пыток Дадаева Правительство России должно сообщить, было ли эффективным расследование жалобы на пытки Заура Дадаева, осужденного по делу об убийстве Бориса Немцова, указал Европейский суд по правам человека.

Общество Россияне массово отказываются от электронных трудовых книжек Почти две трети россиян (63%) не хотят создавать электронные трудовые книжки. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Происшествия Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.

Общество Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. 259

Общество Названы самые популярные у россиян пароли Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".

Политика Украина и Польша объединились против «Северного потока-2» Представители Польши и Украины особо подчеркнули, что российский проект «Северный поток-2» представляет угрозу для безопасности Европы в энергетической сфере, и договорились помешать его реализации. 10

Авто Пандемия COVID-19 ускорила рост онлайн-продаж машин в России, заявил эксперт Пандемия коронавируса COVID-19 ускорила рост доли онлайн-продаж машин в России, по итогам июля показатель продаж через интернет превысит прошлогодний уровень, заявил РИА Новости генеральный директор автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru Дмитрий Андреев.

Политика Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая. 156

Шоу-бизнес Лоза выразил недоумение высокими расценками за выступление Лолиты Музыкант Юрий Лоза подверг критике в ходе интервью «Вечерней Москве» коллег по шоу-бизнесу, в частности, исполнительницу Лолиту Милявскую, за слишком высокие, как он считает, гонорары на выступления. 1

Кино Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что известный режиссер с мировой славой Квентин Тарантино составил своей собственный список фильмов, которые он считает самыми лучшими в истории кинематографа. 20

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,3K

Политика Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля. 234

Общество Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей Российский экономист Михаил Делягин рассказал, что в ближайшие недели на фоне обострения внутриполитической обстановки в США курс доллара может обвалиться до 50 рублей. 84

Политика Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 131

Общество В ООН оценили заболеваемость коронавирусом в крупных городах 90 процентов всех случаев заражения коронавирусом происходит в крупных городах.

Экономика В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости. 934

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается. 1,1K

Политика Ищенко объяснил, почему США противостоят России Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, что США на самом деле противостоят России из-за оборонного потенциала Москвы.