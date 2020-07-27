Общество
ИнтерфаксНа постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.
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Для строительства трассы Москва-Казань объявили тендеры на 507 млрд рублей
БИЗНЕС Onlineвчера в 16:59
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Экономика
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
RT на русском вчера в 16:39
Футбол
Слуцкий заявил о ценном опыте работы в иностранных клубах
Тренер казанского футбольного клуба «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «Известиям» рассказал, что очень ценит опыт, полученный в иностранных клубах: в английском «Халле» и голландском «Витессе».
Известия вчера в 20:12
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Наука
Новый вид жука может помочь с отходами из пластика
По словам ученых, если воспользоваться разлагающим пластик штамм, который был обнаружен в этом исследовании и воспроизвести состав кишечной флоры жука, то вполне вероятно, что можно будет полностью биодеградировать полистирол.
Популярная механика вчера в 05:32
Хоккей
Кожевников раскритиковал Хартли за работу в «Авангарде»
В свой первый сезон в КХЛ Боб Хартли вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина, где всухую проиграл серию московскому ЦСКА.
ГЛАС.RU 25 июля в 05:31
Общество
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
Общество
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
РИА Новости вчера в 22:16
Политика
Украина теряет миллиарды долларов из-за того, что более не является транзитной страной
Украина теряет миллиарды долларов из-за того, что весь транзит в настоящее время объезжает территорию страны как железнодорожным, так и автомобильным путем.
Политическая Экспертиза вчера в 14:21
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь вчера в 04:54
Происшествия
В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком
РБК вчера в 06:29
Гаджеты
Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы
Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 26 июля в 11:16
Происшествия
На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк
ТАСС вчера в 13:29
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ вчера в 12:04
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета вчера в 02:37
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Экономика
Россиянам назвали сроки девальвации рубля
Давление на нацвалюту по-прежнему оказывают и санкции. Все это может привести к девальвации к концу года.
Primpress.ru вчера в 16:00
Футбол
Игрок «Црвены Звезды» выразил желание перейти в «Спартак»
Защитник «Црвены Звезды» Милош Дегенек поделился мнением о потенциальном трансфере в «Спартак».
ProstoProSport 00:08
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ускорении пандемии коронавируса в мире
Заболевших становится все больше Пандемия COVID-19 в мире усиливается, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус во время пресс-конференции в Женеве 27 июля.
АМИТЕЛ вчера в 22:08
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
РИА Новости вчера в 20:07
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл выпустит публичные обвинения в адрес Кейт Миддлтон
В обществе ожидают целого ряда публичных обвинений в адрес королевы Елизаветы, принца Уильяма, Кейт Миддлтон и других членов британской монаршей семьи.
Bimru.ru вчера в 08:51
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости 26 июля в 17:50
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия вчера в 15:53
Кино
Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак»
Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru вчера в 10:43
Кино
Актер «Великолепного века» вернулся на экран после провала
Rusturkey.com вчера в 04:58
Общество
В ООН предупредили об опасности масок и перчаток для окружающей среды
Использованные средства индивидуальной защиты, необходимые в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, негативно влияют на уровень загрязнения окружающей среды, указано в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Газета.Ru вчера в 22:18