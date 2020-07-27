Транспорт
ИнтерфаксНа постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.
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Политика
Киев высказался в пользу возвращения российских офицеров в состав СЦКК
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона хочет возвращения российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК).
RT на русском вчера в 14:43
Гаджеты
Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников
Отныне отпадает необходимость брать с собой контейнер для наушников. Соответствующий отсек находится в верхней части мобильного устройства.
Evo-rus.com 01:12
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. руб. от ПФР на август
Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
Общество
Шведов поразила российская подлодка
Компания отдыхающих шведов заметила на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
ToDay News Ufa вчера в 15:38
Кино
Козловский на коне: в Сети появился отрывок из финального эпизода «Викингов»
Телепрограмма вчера в 03:51
Здоровье
Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях
Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова назвали продукты в эфире телеканала "Россия 1", пристрастие к которым говорит о скрытых заболеваниях.
МордовМедиа вчера в 15:59
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 06:49
Армия и оружие
В порту Одессы появились пять кораблей НАТО
Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
Деловое.ТВ 25 июля в 14:27
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
Газета.Ru вчера в 14:56
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и сохранил место в ЛЧ
«Манчестер Юнайтед» сохранил третье место в турнирной таблице АПЛ и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
RT на русском 26 июля в 12:57
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Кино
Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак»
Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru вчера в 10:43
Происшествия
Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае
Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости вчера в 05:08
Общество
Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса
Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
Экономика
Россия засеяла пшеницей рекордные 29,4 млн га
Российское статистическое ведомство оценило площади под яровой пшеницей в 12,56 млн га (+0,29 млн га к 2019 году), под озимой - в рекордные 16,86 млн га (+1,06 млн га).
SoyaNews вчера в 11:00
Футбол
Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты вчера в 11:09
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета вчера в 07:12
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Экономика
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
RT на русском вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке
Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru 26 июля в 03:38
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Автоспорт
Всех пилотов «Формулы-1» обязали принять участие в акции против расизма
"Формула-1" обязала всех пилотов принять участие в антирасистской акции перед стартом гонки Гран-при Великобритании, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 01:14
Общество
Финляндия продлила ограничения для России до 25 августа
Стало известно, что в правительстве Финляндии приняли решение, которое связанно с продлением ограничительных мер в отношении Российской Федерации.
ЛенТВ24 вчера в 12:59
Политика
The Guardian (Великобритания): забудьте про Путина, бояться надо убежденных в своей правоте США (The Guardian)
Агрессивно настроенный в отношении Ирана госсекретарь долгие месяцы убеждал американское руководство нанести удар по Сулеймани.
ИноСМИ вчера в 18:02
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Происшествия
В Шереметьево готовится к экстренной посадке Ту-204
"При заходе на посадку в самолете сработал датчик отказа навигационного оборудования", – сказал собеседник агентства.
Москва 24 01:33