Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНа постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.
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Для строительства трассы Москва—Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Коммерсантъ17:48

Объявлены тендеры на постройку трассы Москва – Казань

Москва 2419:12

На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Интерфакс18:33

Госкомпания «Автодор» объявила восемь конкурсов на строительство участков скоростной автомагистрали Москва — Казань

Эхо Москвы22:04

Для строительства трассы Москва-Казань объявили тендеры на 507 млрд рублей

БИЗНЕС Online16:59

Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд

РБК16:50

«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва-Казань за 507,5 млрд руб

ПРАЙМ15:36
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM 21:10
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Авто

Автоматический контроль давления в шинах — устройство и стоимость

В России, в скором времени, тоже планируется сделать датчики контроля за давлением в шинах обязательным элементом для всех машина.
Car.ru 25 июля в 01:53
Общество

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram.
РИА Новости 22:16
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Общество

Принадлежащая Михаилу Галустяну компания обанкротилась

Культуромания 14:55
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Армия и оружие

Появилось фото боевого лазера на американской подлодке

На фото АПЛ Minnesota, выложенном ВМС США, заметили интересную деталь. На груди одного из подводников запечатлено необычное оружие.
Территория новостей 12:22
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Шоу-бизнес

Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд

По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news 07:08
16
Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий рейтинг.
Газета.Ru 11:00
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Армия и оружие

ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья

Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение 08:37
10
Армия и оружие

«Хезболла» атаковала Израиль под прикрытием пандемии коронавируса

По словам нашего собеседника, момент для удара выбран «Хезболлой» очень точно: вряд ли Израиль решится на войну сейчас, в разгар пандемии, когда сосредоточение населения в бомбоубежищах особенно опасно.
Новая газета 12:18
4
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
519
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
262
Общество

В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак

Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости 20:10
6
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
1,1K
Общество

В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты

В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
Радио 1 03:02
408
Общество

Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
131
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
1,3K
Политика

Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК 23:00
Наука

Ученые выяснили, как иммунные клетки мобилизуются для борьбы с инфекцией

ToDay News Ufa 02:30
Спорт

Game Informer: На PlayStation 5 выйдет не только Spider-Man: Miles Morales, но и ремастер «Человека-паука» с PS4

Игра Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от студии Insomniac Games является стартовым эксклюзивом консоли PlayStation 5. При этом разработчики ранее подчеркнули, что новинка представляет из себя отдельный самостоятельный проект.
Srnsk 17:23
Общество

Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом

В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
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Экономика

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

Коммерсантъ вчера в 18:09
8
Футбол

«Рубин» провёл первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону

Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что команда приступила к подготовке к новому сезону и провела первую тренировку на клубной базе.
Чемпионат 16:15
Здоровье

«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru 14:20
73
Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Армия и оружие

Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе

Власти Британии хотят пересмотреть политику в области безопасности из-за космической угрозы со стороны России и Китая.
Деловое.ТВ вчера в 02:36
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Общество

«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов

Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
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Политика

Bloomberg: у советника Трампа по нацбезопасности обнаружен коронавирус

Советник президента США по нацбезопасности сдал положительный тест на COVID-19.
BFM.ru 11:20
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Происшествия

Число случаев коронавируса в Бурятии перевалило за 4 тысячи

Из 38 новых случаев COVID-19: 15 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Ариг Ус 21:02
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Как работают Яндекс.Новости?
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