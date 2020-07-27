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Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.В источнике
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Для строительства трассы Москва-Казань объявили тендеры на 507 млрд рублей
БИЗНЕС Onlineвчера в 16:59