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Интерфакс
Интерфакс

На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.В источнике
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Эхо Москвы

Госкомпания «Автодор» объявила восемь конкурсов на строительство участков скоростной автомагистрали Москва — Казань

Эхо Москвы22:04
Москва 24

Объявлены тендеры на постройку трассы Москва – Казань

Москва 2419:12
РБК

Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд

РБКвчера в 16:50
Коммерсантъ

Для строительства трассы Москва—Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Коммерсантъ17:48
БИЗНЕС Online

Для строительства трассы Москва-Казань объявили тендеры на 507 млрд рублей

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:59
Интерфакс

На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Интерфакс18:33
ПРАЙМ

«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва-Казань за 507,5 млрд руб

ПРАЙМвчера в 15:36
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На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк

Спасатели пока не могут вести наземные поиски самолета Ан-2, пропавшего 19 июля после вылета из поселка Кырен в Бурятии из-за несработавшего радиомаяка, сообщается в понедельник на официальной странице правительства Бурятии в социальной сети "ВКонтакте".
ТАССвчера в 13:29
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
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Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что известный режиссер с мировой славой Квентин Тарантино составил своей собственный список фильмов, которые он считает самыми лучшими в истории кинематографа.
ToDay News Ufaвчера в 16:26
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новостивчера в 13:59
1,2K

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новостивчера в 05:08
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Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием

Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новостивчера в 11:55
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Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:23
1,6K
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