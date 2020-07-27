Транспорт
ИнтерфаксНа постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.
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«Автодор» объявил конкурс на строительство 6 и 7 этапов М-12 на 112 млрд рублей
Будущее России. Национальные проекты12:54
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Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
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Армия и оружие
ВВС Индии получили от Франции первые пять истребителей Rafale
Нью-Дели, 27 июля 2020, 14:49 — REGNUM Первые пять истребителей французского производства Rafale получены военно-воздушными силами (ВВС) Индии.
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Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Здоровье
Рошаль о деле Сушкевич и Белой: Бастрыкина подставили его подчиненные
«Учитывая доказанную подделку документов по настоянию исполняющего обязанности главного врача родильного дома Белой, считаю, что ее следует лишить врачебного диплома», – заявил Рошаль.
Vademecum 04:26
Политика
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
Москва 24 вчера в 05:56
Кино
Amazon приняла решение продлить сериал «Пацаны» на третий сезон
Сообщается, что начало съемок третьего сезона «Пацанов» планируют в 2021 году, впрочем, есть и оговорка: произойдет это лишь в том случае, если позволит ситуация с коронавирусом.
Актуальные Новости 25 июля в 04:35
Армия и оружие
На базе МиГ-31 создадут новый российский перехватчик
На базе истребителя МиГ-31 будет разработан новый авиационный комплекс дальнего перехвата.
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Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты 11:09
Энергетика
Украинцев предупредили об очередном повышении цен на газ
Часть украинцев уже получает завышенные платежные квитанции за использование голубого топлива.
NewInform вчера в 14:14
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В сети опубликовали видеообзор новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch 3 за неделю до анонса
Ferra 10:30
Футбол
Златан Ибрагимович продлит контракт с «Миланом» на один сезон
Metaratings вчера в 05:29
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Безработным сохранят повышенные пособия, а на каждого ребенка в семье выплатят по 3 000 рублей.
Evo-rus.com 02:35
Происшествия
Четверо экс-полицейских в Оренбуржье осуждены за вымогательство
В Оренбургской области четверо бывших полицейских осуждены за вымогательство с использованием служебного оружия.
РИА Оренбуржье 04:14
Кино
С 1 августа в прокат выходит фильм «Побег из Претории»
Профиль вчера в 13:52
Культура
В России хотят создать видеоигры по мотивам советских фильмов
Как пишут "Известия", это позволит разработчикам "создавать игры с ретроатмосферой, реалистично передающие жизнь в советскую эпоху".
Вести.Ru 13:23
Наука
Два уникальных исследовательских судна выпустят в России к 2024 году
Два уникальных научно-исследовательских судна, предназначенных для учёных, будут выпущены в России к 2024 году.
News.ru 20:01
Шоу-бизнес
«Болеет вся семья»: Настя Ивлеева раскрыла подробности заражения коронавирусом
Врачи! сказали: «Вы болеете Короной!».
Комсомольская правда вчера в 09:42
Технологии
При просмотре ленты Instagram начал включать камеру
Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере.
Evo-rus.com 11:32
Экономика
Треть экономики России отработала в убыток
Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток.
Lenta.ru 02:07
Игры
Batman: Arkham City принесла издателю $600 миллионов
Тираж Batman: Arkham City превысил 12,5 млн копий, при этом издатель заработал на её продажах больше $600 млн.
CyberSport.ru 00:53
Футбол
«Барселона» не получала конкретных предложений по трансферу Коутиньо
Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Каталонцы заплатили за него 145 миллионов евро.
ProstoProSport 07:25
Футбол
АПЛ может отложить начало сезона для клубов, участвующих в еврокубках
Английская Премьер-лига рассматривает возможность предоставления дополнительного отдыха клубам, принимающим участие в еврокубках.
Чемпионат 13:46
Футбол
Нападающие «Краснодара» Берг и «Сочи» Кокорин вошли в топ-10 новичков РПЛ
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Футбол
«Динамо» сыграет в Лиге Европы после победы «Зенита» в Кубке России
Победа "Зенита" дала право выступить в Лиге Европы занявшему шестое место по итогам чемпионата России "Динамо".
Российская газета 25 июля в 12:20
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Здоровье
Трое пациентов скончалось от коронавируса за сутки на Колыме
В среднем за сутки инфекцию выявляют у десяти человек, лечение проходит почти четыре сотни пациентов, более 900 человек выписаны.
Vostok.Today 21:56