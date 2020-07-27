Транспорт

ИнтерфаксИнтерфаксНа постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.
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Госкомпания «Автодор» объявила восемь конкурсов на строительство участков скоростной автомагистрали Москва — Казань

Эхо Москвы22:04

На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Интерфакс18:33

«Автодор» объявил конкурс на строительство 6 и 7 этапов М-12 на 112 млрд рублей

Будущее России. Национальные проекты12:54

Для строительства трассы Москва-Казань объявили тендеры на 507 млрд рублей

БИЗНЕС Online16:59

Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд

РБК16:50

«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва-Казань за 507,5 млрд руб

ПРАЙМ15:36

Для строительства трассы Москва—Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Коммерсантъ17:48
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
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Армия и оружие

ВВС Индии получили от Франции первые пять истребителей Rafale

Нью-Дели, 27 июля 2020, 14:49 — REGNUM Первые пять истребителей французского производства Rafale получены военно-воздушными силами (ВВС) Индии.
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NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
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Рошаль о деле Сушкевич и Белой: Бастрыкина подставили его подчиненные

«Учитывая доказанную подделку документов по настоянию исполняющего обязанности главного врача родильного дома Белой, считаю, что ее следует лишить врачебного диплома», – заявил Рошаль.
Vademecum 04:26
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Политика

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
Москва 24 вчера в 05:56
Кино

Amazon приняла решение продлить сериал «Пацаны» на третий сезон

Сообщается, что начало съемок третьего сезона «Пацанов» планируют в 2021 году, впрочем, есть и оговорка: произойдет это лишь в том случае, если позволит ситуация с коронавирусом.
Актуальные Новости 25 июля в 04:35
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Армия и оружие

На базе МиГ-31 создадут новый российский перехватчик

На базе истребителя МиГ-31 будет разработан новый авиационный комплекс дальнего перехвата.
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Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»

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Украинцев предупредили об очередном повышении цен на газ

Часть украинцев уже получает завышенные платежные квитанции за использование голубого топлива.
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В сети опубликовали видеообзор новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch 3 за неделю до анонса

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Златан Ибрагимович продлит контракт с «Миланом» на один сезон

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Общество

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Безработным сохранят повышенные пособия, а на каждого ребенка в семье выплатят по 3 000 рублей.
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Происшествия

Четверо экс-полицейских в Оренбуржье осуждены за вымогательство

В Оренбургской области четверо бывших полицейских осуждены за вымогательство с использованием служебного оружия.
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Кино

С 1 августа в прокат выходит фильм «Побег из Претории»

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В России хотят создать видеоигры по мотивам советских фильмов

Как пишут "Известия", это позволит разработчикам "создавать игры с ретроатмосферой, реалистично передающие жизнь в советскую эпоху".
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Наука

Два уникальных исследовательских судна выпустят в России к 2024 году

Два уникальных научно-исследовательских судна, предназначенных для учёных, будут выпущены в России к 2024 году.
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Шоу-бизнес

«Болеет вся семья»: Настя Ивлеева раскрыла подробности заражения коронавирусом

Врачи! сказали: «Вы болеете Короной!».
Комсомольская правда вчера в 09:42
Технологии

При просмотре ленты Instagram начал включать камеру

Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере.
Evo-rus.com 11:32
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Экономика

Треть экономики России отработала в убыток

Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток.
Lenta.ru 02:07
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Batman: Arkham City принесла издателю $600 миллионов

Тираж Batman: Arkham City превысил 12,5 млн копий, при этом издатель заработал на её продажах больше $600 млн.
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Футбол

«Барселона» не получала конкретных предложений по трансферу Коутиньо

Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Каталонцы заплатили за него 145 миллионов евро.
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Футбол

АПЛ может отложить начало сезона для клубов, участвующих в еврокубках

Английская Премьер-лига рассматривает возможность предоставления дополнительного отдыха клубам, принимающим участие в еврокубках.
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Футбол

Нападающие «Краснодара» Берг и «Сочи» Кокорин вошли в топ-10 новичков РПЛ

Александр Кокорин стал новичком во время скандального перехода из «Зенита» в «Сочи».
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«Динамо» сыграет в Лиге Европы после победы «Зенита» в Кубке России

Победа "Зенита" дала право выступить в Лиге Европы занявшему шестое место по итогам чемпионата России "Динамо".
Российская газета 25 июля в 12:20
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Трое пациентов скончалось от коронавируса за сутки на Колыме

В среднем за сутки инфекцию выявляют у десяти человек, лечение проходит почти четыре сотни пациентов, более 900 человек выписаны.
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В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

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