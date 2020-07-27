Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.

На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

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