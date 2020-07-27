Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксНа постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.
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«Автодор» объявил конкурс на строительство трассы Москва - Казань на 507 млрд рублей

ТАСС00:14

Для строительства трассы Москва-Казань объявили тендеры на 507 млрд рублей

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:59

На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Интерфаксвчера в 18:33

Для строительства трассы Москва—Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 17:48

Объявлены тендеры на постройку трассы Москва – Казань

Москва 24вчера в 19:12

Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд

РБКвчера в 16:50

«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва-Казань за 507,5 млрд руб

ПРАЙМвчера в 15:36
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Армия и оружие

«Хезболла» атаковала Израиль под прикрытием пандемии коронавируса

По словам нашего собеседника, момент для удара выбран «Хезболлой» очень точно: вряд ли Израиль решится на войну сейчас, в разгар пандемии, когда сосредоточение населения в бомбоубежищах особенно опасно.
Новая газета вчера в 12:18
4
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Космос

Ученые узнали, когда на самом деле «родилась» Луна

Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет).
Росбалт 26 июля в 06:43
Шоу-бизнес

Екатерина Климова побаловала россиян пляжными фото с отдыха

В социальной сети актрисы появились архивные фото с прошлогоднего отпуска на море.
Народные новости вчера в 21:45
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одолел «Лестер» и занял третье место в АПЛ

«Лестер» примет участие только в Лиге Европы, а большая четвёрка – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» отправляется в Лигу чемпионов.
Евро-футбол.ру 26 июля в 13:00
Политика

Маргарита Симоньян: «Идущая во всем мире гибридная война шарахает нас так, что мама, не горюй»

Радио Комсомольская правда вчера в 13:00
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Общество

Дегтярёв рассказал о стопке бумаг, подписанной им после Фургала

Ранее NEWS.ru сообщал, что анонс интервью Сергея Шнурова с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым появился на RTVI.
News.ru вчера в 22:23
1
Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
23
Общество

В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками

Некоторые меры по сдерживанию пандемии коронавируса оказали негативное воздействие на окружающую среду, говорится в сообщении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Коммерсантъ вчера в 17:30
1
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
1,3K
Автоспорт

Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма

В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru вчера в 14:29
3
Общество

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля

RT на русском вчера в 13:22
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Экономика

Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам

На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
REGNUM вчера в 09:02
Общество

В США начались крупнейшие испытания вакцины от COVID-2019

Как отмечает агентство, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 15:41
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Армия и оружие

Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе

Власти Британии хотят пересмотреть политику в области безопасности из-за космической угрозы со стороны России и Китая.
Деловое.ТВ 26 июля в 02:36
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Общество

В Орловской области детские сады откроются 17 августа

Как рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время эфира в соцсетях, детские сады вернутся к обычному формату работы с 17 августа.
Орловское информбюро вчера в 13:58
Футбол

Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»

Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:05
Здоровье

«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru вчера в 14:20
73
Общество

В РФ с 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Часть российских пенсионеров получат с 1 августа 2020 года повышенные выплаты.
iReactor вчера в 10:14
1,8K
Общество

Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета вчера в 13:10
138
Футбол

Артур отказался играть за «Барселону» в Лиге чемпионов

«Барселона» собирается применить санкции к бразильцу. Напомним, что для каталонцев Лига чемпионов возобновится 8 августа.
ProstoProSport вчера в 23:15
Кино

Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак»

Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru вчера в 10:43
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Происшествия

На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк

ТАСС вчера в 13:29
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Общество

Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом

В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ вчера в 04:39
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Экономика

Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году

В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК вчера в 05:02
83
Происшествия

Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки

Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета вчера в 07:12
71
Кино

Изображение Александра Друзя появилось на заставке сериала «Друзья»

Александра Друзя появилось на заставке проекта под названием «Друзи», в основе которого лежит американский сериал «Друзья».
Культуромания 26 июля в 12:10
2
Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта на Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ вчера в 20:15
145
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru вчера в 12:07
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