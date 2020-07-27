Транспорт

ИнтерфаксИнтерфаксНа постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.
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Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд

РБКвчера в 16:50

«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва — Казань на 500 млрд рублей

Реальное время01:21

«Автодор» объявил тендеры на постройку трассы Москва-Казань

Kazanfirst.ru00:42

На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Интерфаксвчера в 18:33

Для строительства трассы Москва—Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 17:48

На строительство дороги М-12 Москва — Казань потратят более 500 млрд рублей

Татар-информ01:56

«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва-Казань за 507,5 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 15:36
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Общество

Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса

Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
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Политика

В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 06:49
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Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
1K
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. руб. от ПФР на август

Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
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Происшествия

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Происшествия

Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае

Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Армия и оружие

Командование ВСУ обязалось «наказывать» нарушающих перемирие боевиков

Боевиков ВСУ, которые нарушат введённый сегодня очередной «режим тишины», будут наказывать и привлекать к дисциплинарной ответственности.
ИА Новороссия вчера в 12:48
Экономика

В инфраструктуре не сошлись цифры

Единственным достигнутым результатом во втором квартале рабочая группа признала утверждение концепции покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая ГЛОНАСС.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
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Армия и оружие

Иран вывел в Ормузский пролив модель авианосца США

Иран вывел в Ормузский залив модель авианосца США, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Lenta.ru вчера в 03:43
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Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

РИА Новости вчера в 15:16
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Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъ вчера в 20:15
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Общество

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия вчера в 23:18
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
1,2K
Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК вчера в 06:06
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Шоу-бизнес

Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке

Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru 26 июля в 03:38
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Политика

Китай ответил США на вторжение в генконсульство КНР в Хьюстоне

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля группа неизвестных взломала заднюю дверь генконсульства Китая в Хьюстоне, которое ранее власти США потребовали закрыть из-за якобы «шпионской деятельности» в пользу Китая, и проникла в помещение.
REGNUM вчера в 05:54
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Армия и оружие

В Донбассе вступил в силу режим прекращения огня

В Донбассе с 27 июля официально в силу вступил режим, подразумевающий прекращение огня, а действует он с обеих сторон.
Актуальные Новости вчера в 03:31
Игры

«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus

В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru вчера в 11:44
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Происшествия

В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом

Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:52
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
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Футбол

Артур отказался играть за «Барселону» в Лиге чемпионов

«Барселона» собирается применить санкции к бразильцу. Напомним, что для каталонцев Лига чемпионов возобновится 8 августа.
ProstoProSport вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Лолита опровергла слухи о бандажировании желудка

Издание «Собеседник» обратилось за комментарием к специалисту Владимиру Плахотину, который заявил: Насколько можно судить по тому эффекту похудения, который получила певица, она прибегла к бандажированию желудка.
Woman.ru вчера в 15:33
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
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Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК вчера в 09:13
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Политика

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
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Происшествия

Почти 9 тысяч: ещё 108 новосибирцев заболели коронавирусом за сутки

Сегодня, 27 июля, министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил свежую статистику по ковиду: диагноз подтвердился у 108 жителей Новосибирской области.
НГС 26 июля в 23:35
Происшествия

На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк

ТАСС вчера в 13:29
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