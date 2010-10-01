с чего всё началось

На конец мая в России зарегистрировано порядка 1,9 миллиона безработных, на выплату повышенных пособий этим людям правительство выделяет 56,2 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт «Интерфакс».

На повышенные пособия по безработице выделят свыше 56 млрд рублей

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