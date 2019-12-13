с чего всё началось

Предположительно, в загоревшемся частном доме находились шесть человек, из которых четверо — дети. Все находившиеся в доме погибли. На месте пожара работают сотрудники МЧС, следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета.

На пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и четверо детей

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