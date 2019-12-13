Происшествия

REGNUMREGNUMНа пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и четверо детей

Предположительно, в загоревшемся частном доме находились шесть человек, из которых четверо — дети. Все находившиеся в доме погибли. На месте пожара работают сотрудники МЧС, следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета.
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 следственного комитета РФ по Алтайскому краю сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
РИА Новостивчера в 22:30

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Томенко поручил проверить печи в домах семей на Алтае после крупного пожара

ТАСС01:16

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

РБКвчера в 23:12

Алтайский губернатор поручил ускорить установку пожарных извещателей в домах многодетных семей после трагического пожара

Интерфакс - Россиявчера в 23:31

На Алтае поручили ускорить установку пожарных извещателей после ЧП

Известия00:08

При пожаре на Алтае погибли шесть человек, включая детей

РИА Новостивчера в 22:30

Виктор Томенко поручил главам городов и районов Алтайского края провести обход неблагополучных и многодетных семей

Катунь 24вчера в 23:25

Шесть человек погибли при пожаре на Алтае

Тайга.инфовчера в 22:16
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Хоккей

Сборная России по хоккею уступила Швеции на Кубке Первого канала

Сборная России уступила команде Швеции в первом матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
ТК Звезда вчера в 14:34
Политика

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года.
РЕН ТВ вчера в 16:17
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБК вчера в 05:00
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» произошел пожар

Как стало известно "Вечерке", этим утром вспыхнул пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов".
Вечерний Мурманск вчера в 03:04
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по контролю над вооружениями

Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Военное дело вчера в 22:39
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
iReactor 00:47
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Общество

В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
RT на русском 02:42
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Политика

Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева

Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Lenta.ru 11 декабря в 08:52
Происшествия

В Кузбассе мать и сын почти полгода держали в рабстве молодую женщину

REGNUM вчера в 23:55
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (город Иваново) и кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 01:57
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Общество

В ГД внесли проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается вернуть в аспирантуру обязательную защиту диссертаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 00:54
Политика

Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Московский Комсомолец вчера в 16:14
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия 11 декабря в 16:54
Гаджеты

Apple выпустила обновление iOS для старых iPhone

Компания Apple неожиданно выпустила обновление iOS 12.4.4 для старых устройств, включая iPhone 5s, iPhone 6, а также планшетов iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и mini 3.
Российская газета вчера в 09:37
Экономика

Российский рынок соли за 9 месяцев вырос на 7,7 %

Российский рынок соли за 9 месяцев вырос на 7,7 % по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 5,2 млн тонн.
Sfera.fm 03:02
Политика

Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Вести.Ru вчера в 16:29
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета 11 декабря в 15:10
Происшествия

Украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем

При попытке разблокировки телефон записал злоумышленника и отправил видео хозяину. Опознавших грабителя просят обратится в полицию.
ИА Текст (Пермь) вчера в 06:59
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости 11 декабря в 10:06
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 11 декабря в 04:01
Шоу-бизнес

Елена Корикова показала себя без макияжа на видео

Актриса Елена Корикова ничего не скрывает от поклонников. 47-летняя звезда вызывает восторг у фанатов.
Газета Metro вчера в 11:18
Общество

Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск

Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
RT на русском вчера в 14:36
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
РИА Новости 02:53
Армия и оружие

Полковник ВСУ публично извинился за слова об интеграции с войсками ЛДНР

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Ноздрачев, который накануне, 12 декабря, заявил о возможности "реинтегрироваться" с защитниками Донбасса, дезавуировал свое заявление и принес публичные извинения.
ИА Новороссия 01:39
Футбол

Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в еврокубковой весне

Впервые с 2001 года ни один российский клуб не будет представлен в еврокубковой весне.
Vprognoze.ru 01:37
Здоровье

Более 250 врачей трудоустроились в столичные поликлиники

Городские медицинские учреждения в рамках программы «Новый московский стандарт поликлиник» приняли на работу 255 врачей по 14 специальностям.
Вечерняя Москва 02:45
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