Кино

Свободная ПрессаСвободная ПрессаНа премию «Золотой глобус» претендует шесть российских фильмов

Шесть российских картин вошли в лонг-лист американской кинопремии «Золотой глобус». Они претендуют на награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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На соискание премии «Золотой глобус» впервые претендуют сразу шесть российских картин

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