Шесть российских картин вошли в лонг-лист американской кинопремии «Золотой глобус». Они претендуют на награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

На премию «Золотой глобус» претендует шесть российских фильмов

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