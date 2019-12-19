Политика
Российская газетаНа пресс-конференции Путина запретили баннеры
Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть. "РГ" проверила, что происходит с теми, кто его не выполнил, и как можно все же выйти из ситуации и пройти в зал.
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с чего всё началось
Броские наряды, плюшевые игрушки и необычные головные уборы — большая пресс-конференция Владимира Путина немного напоминает карнавал. Пятнадцатая по счету, она уже побила рекорд — по числу аккредитованных журналистов. Правда, в этом году Кремль поставил условие, которое изменит планы многих из них.РИА Новостивчера в 16:00
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В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика
Футбол
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Суд Лондона разрешил экс-владельцу Внешпромбанка больше личных трат За "любую ценную информацию, связанную с активами, прямо или косвенно принадлежащими Георгию Беджамову и Ларисе Маркус" А1 обещает денежное вознаграждение.
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В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Политика
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Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
Политика
Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
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Общество
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Армия и оружие
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
Политика
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Общество
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Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Происшествия
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Политика
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Футбол
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Делегация министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС) и ознакомилась с оперативной обстановкой в Донбассе.
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Правительство установило новые требования дополнительной маркировки транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
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После побега из дома омский «мальчик на гречке» просил участкового не говорить маме, где он
Шоу-бизнес
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