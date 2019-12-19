Политика

Российская газетаРоссийская газетаНа пресс-конференции Путина запретили баннеры

Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть. "РГ" проверила, что происходит с теми, кто его не выполнил, и как можно все же выйти из ситуации и пройти в зал.
Читать в источнике
Комментировать79
с чего всё началось

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Броские наряды, плюшевые игрушки и необычные головные уборы — большая пресс-конференция Владимира Путина немного напоминает карнавал. Пятнадцатая по счету, она уже побила рекорд — по числу аккредитованных журналистов. Правда, в этом году Кремль поставил условие, которое изменит планы многих из них.
РИА Новостивчера в 16:00

Подробнее о событии

Платок с Путиным и странные картинки. Как журналисты подготовились ко встрече с президентом

Телеканал 360°03:09

На пресс-конференцию Путина попросили не приносить большие плакаты

REGNUMвчера в 17:48

На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты

Коммерсантъ01:20

Кремль ограничил размер плакатов журналистов на пресс-конференции Путина

РБК00:40

Журналистов попросили не приносить большие плакаты на пресс-конференцию Путина

Газета.Ru00:22

Журналистов попросили отказаться от больших банеров на пресс-конференции Путина

Известия01:47

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

РИА Новостивчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Общество

В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика

Общественное телевидение России 02:17
Футбол

Прошло заседание по иску агентов к 18-летнему игроку «Локомотива»

Напомним, что агенты требовали от 18-летнего футболиста компенсацию в размере 350 тыс. евро и утверждали, что Мухин допустил ряд нарушений при одностороннем расторжении договора с "Крыльями Советов".
Soccer.ru вчера в 09:29
Экономика

В Лондоне ищут активы экс-владельца Внешпромбанка

Суд Лондона разрешил экс-владельцу Внешпромбанка больше личных трат За "любую ценную информацию, связанную с активами, прямо или косвенно принадлежащими Георгию Беджамову и Ларисе Маркус" А1 обещает денежное вознаграждение.
Право.ру 02:30
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Происшествия

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости вчера в 13:46
Политика

В США проголосовали за импичмент Трампу

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
РИА Новости Крым 01:26
Политика

Сегодня состоится пресс-конференция Владимира Путина

Сегодня, 19 декабря, в Москве пройдет 15-я по счету ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина.
Пензенская правда 01:09
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Авто

Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2 до 2,5 млн рублей

Продажи остальных кроссоверов и внедорожников со средневзвешенной ценой от 2 до 2,5 млн рублей оказались заметно ниже и составляют менее 5 тыс. единиц.
Автоновости дня вчера в 07:23
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
Происшествия

В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 01:27
Политика

Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Lenta.ru вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Адвокат бывшей жены Зайцева: родители хоккеиста оставляли детей одних

Марина Дубровская, адвокат бывшей жены хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева Маргариты, обвинила родителей спортсмена в халатном отношении к дочкам супругов, которых, по ее словам, они бросили одних в одном из подмосковных санаториев.
РИА Новости 16 декабря в 04:41
Общество

Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа

Украина начнет импортировать природный газ из Румынии через территорию Молдавии с 1 января 2020 года.
Украина.ру вчера в 05:46
Армия и оружие

На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт

Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
РИА Новости 02:13
Политика

Следующие трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 декабря

Новая министерская встреча России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине.
Известия вчера в 06:58
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Ведомости 02:00
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском вчера в 04:11
Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Происшествия

На Сахалине полицейские жестоко избили мужчину

Мужчину, явившегося в отдел полиции, чтобы заявить о краже телефона, жестоко избили.
REGNUM вчера в 21:11
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 04:45
Происшествия

Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест

Городской суд Петропавловска-Камчатского отправил под домашний арест бывшего мэра города Виталия Иваненко.
РБК 01:53
Религия

Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца

Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.
Вечерний Волгоград 01:50
Футбол

Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
REGNUM 01:19
Кино

Критики разгромили «Кошек»

Rotten Tomatoes представил совокупный рейтинг фильма режиссера Тома Хупера "Кошки", основанного на знаменитом бродвейском мюзикле.
Kinonews.ru 00:53
Армия и оружие

Канадская делегация посетила позиции в Донбассе

Делегация министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС) и ознакомилась с оперативной обстановкой в Донбассе.
ФАН 03:19
Общество

«Ъ»: установлен новый порядок замены проржавевших номеров на машинах

Правительство установило новые требования дополнительной маркировки транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
Газета.Ru 01:19
Происшествия

После побега из дома омский «мальчик на гречке» просил участкового не говорить маме, где он

КП - Омск 00:35
Шоу-бизнес

Софья Эрнст подтвердила беременность

Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
Главное