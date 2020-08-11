На президентские выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд рублей
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На выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.В источнике
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