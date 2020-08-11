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ТАСС
ТАСС

На президентские выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд рублей

На выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.В источнике
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Вечерняя Москва

Почти 66 миллиардов рублей выделено на доплаты медикам в России

Вечерняя Москва05:12
Парламентская газета

На выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделили 65,9 млрд рублей

Парламентская газета05:20
Интерфакс - Россия

Голикова: почти 66 млрд руб. выделено на «президентские» выплаты медикам

Интерфакс - Россия05:19
ГЛАС.RU

Более 65,9 млрд. рублей выплатят борющимся с коронавирусом медикам

ГЛАС.RU05:28
Газета.Ru

Правительство выделило 65,9 млрд рублей борющимся с коронавирусом медикам

Газета.Ru04:59
ТАСС

Сотрудникам частных клиник выплатят премии за работу с коронавирусом в Подмосковье

ТАСС05:44
Суть событий

Специалист рассказала о реальной ситуации с дополнительными выплатами медикам

Суть событий02:55

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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В Крыму за сутки выявили 40 носителей коронавируса

Симферополь, 11 августа 2020, 10:06 — REGNUM 40 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки, об этом 11 августа написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:06
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Спрос на аренду жилья в Москве упал на 20% за год

Районы Москвы с самой дешевой арендой жилья, июль 2020 года Таблица: департамент аренды квартир "Инком-Недвижимость" Идеальным арендатором для столичных наймодателей является семейная пара, работающая в банковской сфере, без детей и кошек или с одним ребенком.
РБК02:49
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Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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