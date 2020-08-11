На выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

с чего всё началось

На выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд руб. из федерального бюджета.

На президентские выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд рублей

Футбол Кто стал новым скаутом «Спартака» Рассказываем, кто будет отвечать за селекцию «Спартака» Назначение Наримана Акавова произошло в понедельник.

Экономика ВВП России во II квартале упал на 8,5% Как сообщил во вторник Росстат, снижение ВВП РФ во II квартале, по предварительной оценке, составило 8,5% в годовом сравнении после роста на 1,6% в I квартале. 310

Футбол «Торпедо» раскрыло бюджет на сезон Планируется, что в сезоне-2020/21 «Торпедо» выйдет в ноль: планируемые доходы и расходы составляют 315,2 миллиона рублей.

Происшествия Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области Валдай, Новгородская область, 11 августа 2020, 17:52 — REGNUM Народный артист Александр Ширвиндт попал в дорожную аварию в городе Валдай Новгородской области. 98

Политика Жена Цепкало потребовала признать Тихановскую президентом Белоруссии Жена экс-кандидата на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника обратилась к мировому сообществу с требованием остановить кровопролитие в республике и признать президентом страны Светлану Тихановскую.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее. 156

Политика США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса Помощник президента США Келлиан Конуэй отреагировала на новость о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. 24

Армия и оружие Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство инфраструктуры для новых атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А", которые в ближайшее время поступят на Тихоокеанский флот (ТОФ).

Футбол Арбитр Игорь Федотов посоветовал Казарцеву закончить карьеру Футбольный судья Игорь Федотов высказал мнение о будущем арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова, которые работали на скандальном матче 1-го тура чемпионата России "Спартак" — "Сочи" (2:2).

Авто Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40% Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года. 241

Политика Литва призвала созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии Чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии после прошедших выборов предложил созвать президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 24

Здоровье Минздрав предупредил о связи кальянов с эпидемией коронавируса Как отметили в ведомстве, курение кальяна может стать причиной распространения различных заболеваний, в том числе COVID-19, туберкулеза и холеры. 38

Политика В ВОЗ прокомментировали регистрацию в России вакцины от коронавируса Представитель ВОЗ Т. Язаревич дал официальный комментарий по поводу регистрации вакцины от SARS-CoV-2 в России.

Игры В онлайновой ролёвке Crowfall началось закрытое бета-тестирование Студия ArtCraft Entertainment объявила, что разослала приглашения на участие в бета-тестировании ММО Crowfall первым группам игроков из числа подавших заявку.