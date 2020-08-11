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ТАСС
ТАСС

На президентские выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд рублей

На выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.В источнике
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ГЛАС.RU

Более 65,9 млрд. рублей выплатят борющимся с коронавирусом медикам

ГЛАС.RU05:28
Суть событий

Специалист рассказала о реальной ситуации с дополнительными выплатами медикам

Суть событий02:55
Вечерняя Москва

Почти 66 миллиардов рублей выделено на доплаты медикам в России

Вечерняя Москва05:12
Дума ТВ

Голикова рассказала о начале вакцинации от COVID-19 в России

Дума ТВ05:08
Газета.Ru

Правительство выделило 65,9 млрд рублей борющимся с коронавирусом медикам

Газета.Ru04:59
ТАСС

На президентские выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд рублей

ТАСС04:41
Интерфакс - Россия

Голикова: почти 66 млрд руб. выделено на «президентские» выплаты медикам

Интерфакс - Россия05:19

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Вышел трейлер новой игры серии Prince of Persia

Пока все внимание игровой общественности было приковано к онлайн-презентации Cyberpunk 2077, компания Ubisoft - будто бы тайком и стыдливо - опубликовала на платформе YouTube трейлер своей новой игры Prince of Persia: The Dagger of Time.
Российская газетавчера в 13:11
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Сенат США пригрозил восстановлением санкций против Белоруссии

Старший демократ комитета по иностранным делам в сенате США Роберт Менендес заявил, что американская сторона может ввести против Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко санкции, если в стране не проведут новые выборы, пишет РИА Новости.
Live2402:34
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Премьер Чехии отказался от американских военных

Власти Чехии не видят повода для того, чтобы размещать в Чехии американских военных, заявил во вторник журналистам премьер Андрей Бабиш перед началом переговоров с прибывшим в страну с визитом госсекретарем США Майком Помпео.
РИА Новости06:49

Широкова отстранили от эфиров на ТВ после нападения на судью

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков, который напал на арбитра в любительском матче, отстранен от всех эфиров на телеканале "Матч ТВ", где работал экспертом.
РИА Новости07:02