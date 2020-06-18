Общество
Право.руНа президентские выплаты медикам выделят ещё 1 млрд рублей
Кабмин выделит ещё более 1 млрд руб. на президентские выплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об этом на заседании правительства в четверг, 18 июня.
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Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей.ТАСС04:56
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