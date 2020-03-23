Политика

BFM.ruBFM.ruНа президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

93 фотоЕщё 8 видео
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания. По предварительным данным ЦИК, после обработки 100% протоколов он набирает 56,5% голосов избирателей, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать141
с чего всё началось
На сайте кабмина Абхазии сообщается
, что исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба поздравил Аслана Бжания с предварительными результатами выборов в телефонном разговоре.
vtomske.ru04:58

Подробнее о событии

ЦИК Абхазии объявил о победе лидера оппозиции на выборах президента

РБК06:17

На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

Вести.Ru04:27

В ЦИК Абхазии назвали предварительные итоги президентских выборов

RT на русскомвчера в 21:48

Президентские выборы пройдут в Малави 2 июля

ТАСС07:40

Эксперт прокомментировал победу Бжании на выборах президента Абхазии

РИА Новости04:54

Инаугурация Бжании, победившего на выборах в Абхазии, пройдет через месяц

Интерфакс04:38

Валерий Бганба встретился с Асланом Бжания

Sputnik Абхазия08:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

РИА Новости 09:50
Авто

Genesis объявил дату премьеры нового седана G80

Genesis G80 второго поколения должен был дебютировать на Женевском автосалоне, но из-за эпидемии коронавируса компания вынуждена перенести премьеру в онлайн-режим.
FormaCar 05:50
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Армия и оружие

Российские истребители обеспечили безопасность полета Шойгу в Сирию

РБК 11:07
Политика

Трамп развернет Нацгвардию в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон

Власти Соединенных Штатов подписали документы о развертывании Национальной гвардии в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон для борьбы с распространением коронавируса.
ТАСС вчера в 18:38
Происшествия

Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило министерство внутренних дел страны.
РИА Новости 10:08
Общество

Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.
RT на русском 09:38
Армия и оружие

Отправка военных в Италию не повлияет на боевую способность России

РИА Новости 09:03
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить антикризисные приоритеты

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".
Газета.Ru 08:02
Политика

СКР возбудил уголовное дело против Чубарова

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 10:52
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
РБК 10:53
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика Сегодня вчера в 22:45
Политика

Голосование по Конституции могут перенести

Правительство склоняется к переносу даты голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок, сообщают «Ведомости».
Volgogradru 04:38
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Происшествия

Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную

Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Вести.Ru 10:15
Здоровье

Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции

Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
РЕН ТВ 08:04
Здоровье

Британии предсказали смерть 70 тысяч граждан от коронавируса

В течение следующих 12 месяцев пандемия COVID-19 может привести к гибели 70 тысяч британских граждан.
Lenta.ru 08:41
Общество

Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам

Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Ведомости 07:04
Общество

Только YouTube и Instagram еще не удалили фейки о коронавирусе в РФ

Фейковую информацию о распространении коронавируса в России удалили все СМИ и соцсети, кроме YouTube и Instagram, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.
Интерфакс 10:53
Здоровье

Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ в личных целях

Покупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для личного пользования при коронавирусе лишена смысла.
Москва 24 вчера в 18:54
Происшествия

В Петербурге на ЗСД лихач выехал на встречку

Сегодня, 23 марта, очевидцы заметили водителя, двигавшегося по встречной полосе Западного скоростного диаметра.
ЛОТ 10:53
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Финансы

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже упал ниже отметки в 80 рублей.
РЕН ТВ 08:55
Общество

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
Lenta.ru 10:24
ЖКХ

Минстрой намерен изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс 03:49
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа 09:44
Общество

Минюст направил в правительство изменения в КоАП о нарушении карантина

Минюст разработал и направил в правительство проект правок об ответственности за нарушение карантина, пишет ТАСС.
Ведомости 09:41
Армия и оружие

Десятый Ил-76 вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

МИР 24 08:44
Общество

В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса

По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.
РИА Новости 10:45
Общество

Новые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты

Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет Андрей Шмаров, который был одним из основателей медиахолдинга «Эксперт», сообщает издание.
РБК 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в АбхазииБольше новостей по теме
Главное