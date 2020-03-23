с чего всё началось

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания. По предварительным данным ЦИК, после обработки 100% протоколов он набирает 56,5% голосов избирателей, передает ТАСС.

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

Авто Genesis объявил дату премьеры нового седана G80 Genesis G80 второго поколения должен был дебютировать на Женевском автосалоне, но из-за эпидемии коронавируса компания вынуждена перенести премьеру в онлайн-режим.

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Общество Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.

Экономика Мишустин поручил Минфину определить антикризисные приоритеты Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".

Политика СКР возбудил уголовное дело против Чубарова «Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Общество Необычный погодный антициклон ожидается в России Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.

Политика Голосование по Конституции могут перенести Правительство склоняется к переносу даты голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок, сообщают «Ведомости».

Происшествия Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.

Здоровье Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.

Общество Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.

Общество Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.

ЖКХ Минстрой намерен изменить правила оплаты ЖКХ в регионах "Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.

Общество Меркель проверилась на коронавирус Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.