Политика
BFM.ruНа президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания. По предварительным данным ЦИК, после обработки 100% протоколов он набирает 56,5% голосов избирателей, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить138
с чего всё началось
На сайте кабмина Абхазии сообщается, что исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба поздравил Аслана Бжания с предварительными результатами выборов в телефонном разговоре.vtomske.ru04:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
Авто
Genesis объявил дату премьеры нового седана G80
Genesis G80 второго поколения должен был дебютировать на Женевском автосалоне, но из-за эпидемии коронавируса компания вынуждена перенести премьеру в онлайн-режим.
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Политика
Трамп развернет Нацгвардию в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон
Власти Соединенных Штатов подписали документы о развертывании Национальной гвардии в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон для борьбы с распространением коронавируса.
Происшествия
Россиянку задержали в Черногории за распространение паники
Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило министерство внутренних дел страны.
Общество
Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить антикризисные приоритеты
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".
Политика
СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Экономика
ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика
Голосование по Конституции могут перенести
Правительство склоняется к переносу даты голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок, сообщают «Ведомости».
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Происшествия
Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную
Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Здоровье
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
Здоровье
Британии предсказали смерть 70 тысяч граждан от коронавируса
В течение следующих 12 месяцев пандемия COVID-19 может привести к гибели 70 тысяч британских граждан.
Общество
Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам
Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Общество
Только YouTube и Instagram еще не удалили фейки о коронавирусе в РФ
Фейковую информацию о распространении коронавируса в России удалили все СМИ и соцсети, кроме YouTube и Instagram, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.
Здоровье
Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ в личных целях
Покупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для личного пользования при коронавирусе лишена смысла.
Происшествия
В Петербурге на ЗСД лихач выехал на встречку
Сегодня, 23 марта, очевидцы заметили водителя, двигавшегося по встречной полосе Западного скоростного диаметра.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Финансы
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже упал ниже отметки в 80 рублей.
Общество
Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
ЖКХ
Минстрой намерен изменить правила оплаты ЖКХ в регионах
"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Общество
Минюст направил в правительство изменения в КоАП о нарушении карантина
Минюст разработал и направил в правительство проект правок об ответственности за нарушение карантина, пишет ТАСС.
Общество
В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса
По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.
Общество
Новые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты
Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет Андрей Шмаров, который был одним из основателей медиахолдинга «Эксперт», сообщает издание.